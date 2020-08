Wegen Corona: Böckmann 2020 erstmals nicht Teil der Pferd & Jagd

Pferdeanhänger von Böckmann? Auf der Messe Pferd & Jagd in Hannover, die bereits seit 1981 stattfindet, nicht wegzudenken. Wegen der Corona-Pandemie hat die Geschäftsführung nun beschlossen, dass Böckmann auf die Teilnahme an der diesjährigen Pferd & Jagd vom 10. bis 13. Dezember verzichten wird.

Der zukünftige Verlauf der Pandemie sei zu unvorhersehbar, heißt es in der Pressemitteilung. Mögliche Gesundheitsrisiken für Messebesucher sowie für Vertriebspartner und Mitarbeiter wolle Böckmann unbedingt ausschließen. Daher wurde der Entschluss gefasst, die Teilnahme an der Pferd & Jagd abzusagen.

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, sagt Justus Böckmann, Mitglied der Geschäftsführung des gleichnamigen Fahrzeugbauers. „Dennoch hat die Gesundheit aller Involvierten für uns die oberste Priorität. Die Anforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, lassen den Austausch und die Atmosphäre, die wir bieten wollen, einfach nicht zu. Das betrifft auch den hohen Anspruch, denn wir seit jeher in der Beratung pflegen“.

Alternative: Virtueller Messestand von Böckmann

Böckmann hat sich allerdings eine Alternative überlegt, um bestmöglich mit den Kunden und Vertriebspartnern in Kontakt zu bleiben und ansprechende Angebote zu erstellen. An ihrem virtuellen Online-Messestand können Interessierte alle Modelle von Böckmann – Pferdeanhänger, Pferdetransporter und Nutzanhänger – mittels 3D-Technologie besichtigen. Hier geht es zum virtuellen Messestand.Weitere Angebote sind laut Böckmann aktuell noch in der Planung.

Interessierte können sich die Modelle natürlich auch vor Ort anschauen. Das geht nach wie vor in allen Böckmann Centern und deren Partnern. Die Einführung von Hygieneregeln gewährleisten dabei ein informatives Produkterlebnis für den Kunden, ohne sich dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen. Welcher Böckmann-Händler sich in Ihrer Nähe befindet, können Sie hier nachsehen.