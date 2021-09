Wundreiben verhindern mit Body Glide

Hohe Temperaturen im Sommer, eine zu kleine Sitzfläche des Sattels, lange Ausritte – Hautirritationen und wundgerittene Körperstellen lassen sich schlecht verhindern. Bis jetzt: denn heute stellen wir Ihnen den Hautschutz-Balsam von Body Glide vor, der Abhilfe schafft.

Sie möchten sich selbst von der Funktionalität überzeugen? Dann nehmen Sie doch gerne an unserem Body Glide-Gewinnspiel am Ende dieses Beitrags teil.

Die Reibung, die zwischen der zarten Haut an der Innenseite der Beine, der Reithose und dem Sattel entsteht, kann zu unangenehmen Hautirritationen führen. Gefördert werden diese ganz besonders, wenn viel geschwitzt wird. Die amerikanische Kultmarke Body Glide stellt für verschiedene Einsatzgebiete Hautschutz her, der das lästige Wundscheuern verhindert.

Angefangen hat die Firma mit einem Mittel gegen Wundscheuern durch Neoprenanzug oder Surfboards, das im Jahr 1996 auch von Läufern, genauer von hunderten Marathonläufern, getestet und begeistert angenommen wurde. Seitdem wurde Body Glide bei Sportlern auf der ganzen Welt immer populärer und auch die Reiter lernten die Vorzüge kennen. Die Produkte sind zahlreichen Läufern und Triathleten bekannt und finden Einsatz in ihrem Trainings- und Wettkampfalltag.

Wie funktioniert der Hautschutz-Balsam?

Der Balsam lässt sich wie ein Deo-Stick auf die Hautpartien auftragen, an denen es für gewöhnlich zu Reibungen kommt. Bei der Anwendung bleiben die Finger durch die Deo-Stick-Funktion sauber. Der dünne Hautschutzfilm bleibt auf der Haut und geht nicht in die Kleidung. Zusätzlich ist er schweiß- und wasserfest und hält sein Versprechen auch unter extremen Bedingungen für längere Zeit.

Alle Body Glide-Produkte werden aus rein biologisch-pflanzlichen und allergenfreien Substanzen hergestellt. Sie sind vegan, frei von Erdöl, Lanolin oder Mineralöl. Auch auf Tierversuche wird bei der Herstellung verzichtet. Bei Kindern können die Produkte unbedenklich angewendet werden.

Body Glide für Reiter und Reiterinnen

For Her: Für die besonders pflegebedürftige Haut von Reiterinnen enthält For Her zusätzlich Kokosnuss- und Süßmandelöl, um die Haut noch besser zu befeuchten und zu schützen. Das Kokosnussöl hat eine feuchtigkeitshaltende Eigenschaft und lindert Hautirritationen. Süßmandelöl hält die Feuchtigkeit in der Haut aufrecht, ohne die Poren zu verstopfen. Es ist außerdem reich an A-, B- und E-Vitaminen und fördert somit die Hautgesundheit. Mit dieser Formel können wunde Stellen durch Sport-BH, Reithandschuhe oder Reithose verhindert und die Haut nachhaltig gepflegt werden.

Cycle Glide: Enthält zusätzlich Provitamin B5 mit einem leichten Minzduft. Provitamin B5 schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust, ohne dabei die Poren zu verstopfen, um die Weichheit und Elastizität der Haut zu verbessern. Somit schützt es die Haut, lindert Juckreiz und Schmerzen und reduziert auftretende Rötungen.

Alle Eigenschaften im Überblick

beugt Wundscheuern, Hautreizungen, rissiger Haut und Blasen vor

schweißdurchlässig und lässt die Haut atmen

leicht aufzutragen, die Hände bleiben sauber

allergenfreie, biologisch-pflanzliche Inhaltsstoffe, vegan, ohne Tierversuche, kindersicher

frei von Erdöl, Lanolin oder Mineralöl

anwendbar unter Kleidung, Neoprenanzügen, in Schuhen – ohne Flecken

Alternative für schmierige, durchnässende Cremes, Gel-Produkte und Puder

erhältlich in „Pocket“- oder „Travel“-Version

Body Glide gibt es bei ausgesuchten Händlern oder direkt im Onlineshop unter www.bodyglide.info

Außerdem können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen: Body Glide verlost je fünf Mal Body Glide Cycle und Body Glide For Her.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post an den Gewinner verschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.