WM Zweispänner: Anna Sandmann gewinnt Einzel-Bronze, Silber für deutsches Team

Bei der Weltmeisterschaft in Kronenberg, Niederlande, holten die deutschen Zweispännerfahrer die Silbermedaille in der Mannschaftswertung und Anna Sandmann Bronze in der Einzelwertung. Ungarn gewann sowohl Team-, als auch Einzel-Gold.

Für Anna Sandmann ist es die erste Einzelmedaille bei einem internationalen Championat. Sie erfuhr sich in Kronenberg mit 168,83 Punkten den dritten Platz und somit die Bronzemedaille. Damit konnte sie sich zur letzten Weltmeisterschaft der Zweispänner in Drebkau um drei Plätze verbessern. Was Weltmeisterschaften angeht, hat die 26-Jährige allerdings schon einige Erfahrungen. Mit 15 Jahren nahm sie an ihrer ersten WM teil. Jetzt also die Bronzemedaille in der Einzelwertung. Das Kegelfahren beendete sie mit 5,44 Strafpunkten und setzte sich damit vor den Deutschen Sandro Koalick und den Ungarn Kristof Osztertag.

Der Vize-Weltmeister von 2019, Sandro Koalick, verpasste die Bronzemedaille knapp. Er landete mit 171,86 Punkten auf dem vierten Platz. Der amtierende Deutsche Meister hatte im Kegelparcours Zeitdruck und fuhr den wenig einladenden Parcours nicht fehlerfrei. Sein Vater, Torsten Koalick, setzte sich auf den 49. Rang. Er hatte 199,84 Fehlerpunkte zu verzeichnen.

Die Goldmedaille nahm dieses Jahr zum dritten Mal in Folge der Ungar Martin Hölle mit nach Hause. Er hatte mit 161,23 Strafpunkten am wenigsten Fehler in den einzelnen Teilprüfungen gemacht. Der Franzose Franck Grimonprez setzte sich an die zweite Stelle mit 163,03 Punkten.

Der Deutsche Marco Freund verzeichnete 174,96 Strafpunkte und schaffte es damit auf Platz elf. 8,84 Strafpunkte kamen dabei aus dem Kegelparcours. Dennis Schneiders platzierte sich mit 185,38 Strafpunkten auf Rang 22. Sein Marathonsieg kompensierte sein Dressurergebnis. Carola Slater-Diener setzte sich mit insgesamt 187,16 Strafpunkten auf Platz 25. Zwei Ränge dahinter platzierte sich Max Berlage mit 187,92 Fehlerpunkten. Arndt Löcher beendete die WM auf Platz 38 mit 196,36 Fehlerpunkten. Mit einem Bruch bei einem Verbindungsstück der Deichsel im Gelände hatte Sebastian Warneck zu kämpfen. Er konnte nicht weiterfahren und schied aus. Im Jahr 2017 war er Vize-Weltmeister geworden.

Das Kegelfahren war laut Equipechef Fritz Otto-Erley „eine wesentlich mitentscheidende Teilprüfung“. „Der Parcours machte ein flüssiges Fahren nicht möglich, deshalb gab es auch keine einzige strafpunktfreie Runde.“

Team Deutschland Vize-Weltmeister der Zweispänner

Mit 333,67 Punkten holte die deutsche Mannschaft um Anna Sandmann, Sandro Koalick und Marco Freund die Silbermedaille hinter den Ungarn (322,99). Für die Fahrer des Gastgeberlandes Niederlande wurde es der dritte Platz mit 342,26 Punkten. Stan van Eijk, der 2019 bei der Weltmeisterschaft selbst Bronze gewann und Antoine ter Hamsel trugen dazu mit ihren schnellen Runden maßgeblich bei. Die Fahrer aus Frankreich schafften erreichten Platz vier (346,91).

Fritz Otto-Erley zog ein positives Fazit von der WM, gab allerdings auch eines zu bedenken: „Mit dem Gewinn von zwei Medaillen sind wir sehr zufrieden. Vor allem bei diesem gigantisch großen Starterfeld, in Kronenberg waren fast hundert Gespanne am Start. Da muss von der FEI (Weltreiterverband, Anm. d. Red.) über das System nachgedacht werden, für einen Veranstalter ist so ein riesiges Starterfeld eine gewaltige Herausforderung.“