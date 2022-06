Spitzenfohlen bei Oldenburger Special Edition

Just wow! Eine exklusive Fohlenkollektion steht in den Startlöchern – sichern Sie sich einen bezaubernden Sonnenschein in Vechta bei der 7. Oldenburger Special Edition am Samstag, 11. Juni, im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta.

Bewegungsstarker Hengstanwärter zum Auftakt: Fynn the Great v. Fynch Hatton – Florenz – Bordeaux. Fynn the Great weiß seinen Betrachter auf Anhieb zu vereinnahmen. Großmutter Raskya stellte bereits drei Elite-Auktionsfohlen in Vechta: Florieux und Floribeaux, beide v. Florenz, sowie Viteaux v. Vitalis, und ist die Schwester der Intermediaire I-erfolgreichen Salisbury Hill v. Serano Gold/Catharina Brüser.

Aus dem Stamm von Dominator Z: Chesterfield v. Chacoon Blue – Cascadello I – Heraldik xx. Mutter Festel war 2016 Siegerstute in Holstein und ist Schwester der 1.40 m-erfolgreichen Viktoria v. Cristo/Gerd Geyer und des CCI4*-erfolgreichen Olympioniken Vitali v. Contender/Tim Price, NZL. Aus dem Stamm 3317: Der gekörte Dominator Z/1.60 m-siegreich mit Christian Ahlmann.

Superstar aus dem Stamm von Foundation: Titanium v. Total Diamond PS – De Niro – Sevillano xx. Überaus typschön und bewegungsstark präsentiert sich dieser schmucke Hengstanwärter überlegen in allen drei Grundgangarten. Mutter Dakati ist Schwester des gekörten Force Majeur MN v. For Romance I OLD und der Auktionspreisspitze D’arcy Diamond OLD/Intermediaire I mit Louisa Lüttgen. Aus dem Stamm: Grand Prix-Star Foundation/Matthias Alexander Rath.

Ludger Beerbaums Chiara ist Schwester der Mutter: El Chico v. Eldorado van de Zeshoek – Numero Uno – Coronado. Mutter Napapirji ist Schwester von Chiara v. Contender unter Ludger Beerbaum siegreich in zahllosen Großen Preisen sowie von Diamond Transporter v. Quidado/1.40 m mit Stefan Leber.

