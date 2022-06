Marcus Ehnings Cristy hat ein Cornado-Fohlen

Es ist nicht das erste Mal, dass Marcus Ehnings langjährige Erfolgspartnerin Cristy ein Fohlen bekommt. Aber es ist ihr erstes Baby im Ruhestand. Es ist ein kleines Stütchen mit einem ebenfalls berühmten Papa.

16-jährig ist die Canturo-Landlord-Tochter Cristy Z nun. 2010 und 2011 hatte sie jeweils ein Fohlen. Marcus Ehnings langjährige Mäzenin Judith Gölkel hatte die Stute vierjährig erworben. Sie war zu dem Zeitpunkt tragend und das erste Fohlen lief bei Fuß. Als auch das zweite Fohlen abgesetzt war, wurde Cristy im Stall Ehning angeritten. Rasch war klar, dass diese Stute besondere Qualitäten hat.

Sie ging zunächst unter Marcus‘ Bruder Johannes und Bereiterin Nicole Persson in kleinen Prüfungen und wurde dann Schritt für Schritt in den großen Sport gebracht. Cristy war siegreich in Prüfungen bis 1,60 Meter und sprang in acht Jahren knapp 240.000 Euro zusammen. 2015 wurde sie in Rente geschickt und ist nun Vollzeitmutter.

Marcus Ehning hat auf seiner Instagram-Seite ein Bild von Cristy mit ihrem Nachwuchs gepostet. Es handelt sich um eine Cornado NRW-Tochter. Der Vater war ja bekanntlich unter anderem mit Ehning bei den Weltreiterspielen 2014 am Start.

Dass Cristy ihre Qualitäten an ihre Fohlen weitergibt, hat sie bereits bewiesen. Gleich ihr erstes Fohlen war ein Volltreffer: Qooper Z v. Quidam de Revel. Mit Johannes Ehning und zuletzt unter Michael Jung war der nun zwölfjährige Wallach – der übrigens wie auch seine Mutter beim Stutbuch Zangersheide registriert ist – siegreich bis zur schweren Klasse.