Brüssel: Ben Maher und Richard Vogel gewinnen die Großen Preise bei den Stephex Masters

Es gab zwei Große Preise bei den Stephex Masters. Einen etwas kleineren Großen Preis auf Drei-Sterne-Niveau. Hier triumphierte Richard Vogel. Und einen großen Großen Preis, an dessen Spitze sich Einzel-Olympiasieger Ben Maher setzte.

Es gab nur zwei Doppel-Nuller im fünf Sterne Grand Prix von Brüssel. Einer davon war Ben Maher mit seiner zehnjährigen Stute Dallas Vegas Batilly. Als bis dato einziger Doppel-Nuller mit einer Zeit von 39,93 Sekunden in der zweiten Runde legte der Einzel-Olympiasieger die Latte hoch. So hoch, dass niemand der 48 weiteren Teilnehmer dran kam. Das war der Sieg für den Briten und seine Cap Kennedy-Tochter.

Der zweite Doppel-Nuller war weniger erwartbar. José María Larocca aus Argentinien war im ersten Umlauf noch fast zwei Sekunden schneller als Ben Maher. Im Sattel von Finn Lente v. Gaillard de La Pomme fehlten ihm in der zweiten Runde dann knapp zwei Sekunden zum Sieg. Dennoch: Zweimal null, das gelang keinem weiteren Reiter.

Den schnellsten Vierfehlerritt in der zweiten Runde zeigte Olivier Philippaerts im Sattel seiner Landzauber-Tochter Legend of Love (4/40,63). Am zweiten Sprung, einem grün-weißen Carlsberg-Oxer, fiel die hintere Stange. Es wurde Platz drei für den Belgier.

Ebenfalls vier Fehler gab es für Daniel Deusser und Killer Queen v. Eldorado van de Zeshoek. In 41,56 Sekunden reichte es jedoch für Platz vier. Das beste Ergebnis aus deutscher Sicht. Außerdem platzierte sich Christian Ahlmann mit dem elfjährigen Emerald-Sohn Mandato van de Neerheide. Für das Paar gab es jeweils vier Punkte in beiden Umläufen, sie wurden Elfte.

Richard Vogel und Cepano Baloubet vorn im drei Sterne Grand Prix

Zwei Hundertstel entschieden über den Sieg im Großen Preis auf Drei-Sterne-Niveau bei den Stephex Masters in Brüssel. Den knappen Sieg sicherte sich Richard Vogel auf dem neunjährigen Cepano Baloubet v. Chaman-Stakkato’s Highlight. 58 Teilnehmer gingen am Sonntagvormittag an den Start. Als einer von elf zog der 26-Jährige ins Stechen ein. Sein Fuchs – schnell an den Hilfen und vorsichtig am Sprung – ließ sich von seinem Reiter durch den Stechparcours führen. Mit einem harmonischen Ritt nahm Richard Vogel dem bis dato führenden Ben Maher weitere zwei Hundertstel ab und siegte in 37,22 Sekunden. Damit vereitelte der Deutsche einen Doppelsieg des Briten. Für ihn wurde es Platz zwei im Sattel des ebenfalls neunjährigen Point Break (0/37,24).

Auf Platz drei auch hier ein Belgier, diesmal Rik Hemeryck. Auch er im Sattel eines neunjährigen Pferdes, dem Jenson van’t Meulenhof-Sohn Inoui du Seigneur (0/39,52).

Als zweites deutsches Paar qualifizierten sich Kendra Claricia Brinkop und Ma Belle für das Stechen. In 38,27 Sekunden lieferten sie den schnellsten Vierfehlerritt und wurden damit Neunte.

Alle Ergebnisse von den Stephex Masters 2023 in Brüssel finden Sie hier.

