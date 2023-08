Zürich: Noch ein Nationenpreissieg für die Schweiz

Bei den Youth Masters in Zürich glänzte die schweizer Nachwuchs-Equipe erneut. Nach Siegen in den Nationenpreisen der Junioren und Children, siegten nun auch die Jungen Reiter in ihrer Altersklasse.

Was für ein Heimturnier für die Nachwuchsreiter aus der Schweiz. Am Freitag siegten bereits die Junioren in ihrem Nationenpreis, am Samstag zogen die Children nach und nun auch die Jungen Reiter. Für die Gastgeber gingen Gilles Müller mit Lodal’s Cooper, Tiziana Baumann mit SD Chamaco und Jonas Tiefenauer mit Canna an den Start. Mit zwölf Fehlerpunkten aus zwei Umläufen gewannen sie die Prüfung.

Zweiter – ebenfalls wie in den anderen Altersklassen – wurde die Mannschaft aus Deutschland. Im Team von Peter Teeuwen starteten Johanna Zander-Keil mit Boleybawn Actor, Charlotte Grave mit Hella, Lilli Plath mit Zidane D und Alia Knack mit Clifton d’Argilla Z. Besonders im zweiten Umlauf fehlte es dem deutschen Team an Nullfehlerritten. Mit insgesamt 17 Fehlerpunkten wurden sie Zweite vor dem Team aus Italien.

Die Italiener schickten drei Junge Reiter ins Rennen: Martina Simoni mit Dalvaro, Laura Micol Boni mit Mocca und Martina Ferrari mit Alonko Hero Z. Ohne Streichergebnis erzielte das Team 20 Fehlerpunkte.

Weitere Nationen gingen nicht an den Start.

Großer Preis der Children in die Vereinigten Arabischen Emirate

In einem Springen mit Stechen wurde außerdem der Große Preis der Children entschieden. Dabei lag zwischen dem besten und viertbesten Ergebnis im Stechen lediglich eine Sekunde Unterschied – eine knappe Entscheidung. Mohammad Saeed Al Ghurair setzte sich schlussendlich durch. Im Sattel von Ikaros blieb er zweimal fehlerfrei und sicherte sich mit 40,06 Sekunden im Stechen den Sieg.

Platz zwei ging an den Italiener Giacomo Martinengo Marquet, der gestern im Nationenpreis der Children Platz drei mit der italienischen Mannschaft belegte. Auch heute ging der U14-Reiter mit Lemato Price an den Start (0/40,17).

Elodie Hanselmann stand mit ihrem Team im Nationenpreis ganz oben auf dem Treppchen. Die Nachwuchsreiterin aus der Schweiz lieferte heute ebenfalls zwei Nullrunden und wurde mit Kaluno ter Dolen Dritte (0/40,49).

Das beste Ergebnis aus deutscher Sicht erzielte Marie Neukirch im Sattel von Top Ten Semilly. Mit 41,05 Sekunden war sie fast genau eine Sekunde langsamer als der Sieger. Auch sie blieb im Stechen fehlerfrei, Platz vier.

Großer Preis der Junioren nach Italien, Vieca Sofie Bade aus Deutschland Zweite

Deutlicher war das Ergebnis im Großen Preis der Junioren. Mit über zwei Sekunden Vorsprung zur Konkurrenz siegte die Italienerin Giulia Gatti Bardelli auf Halos Kintos. Ihr Ergebnis im Stechen: null Fehler in 39,42 Sekunden.

Zweite wurde Vieca Sofie Bade, die bereits ihrer Mannschaft zu einem zweiten Platz im Nationenpreis verhalf. In beiden Prüfungen saß sie im Sattel des elfjährigen Chades of Grey. Im Stechen des Großen Preises blieb sie fehlerfrei in 41,64 Sekunden.

Platz drei sicherte sich Anastasia Nielsen (MON) auf Tailormade Contou. Auch sie blieben fehlerfrei in einer Zeit von 41,76 Sekunden.

Ebenfalls ins Stechen schafften es die beiden deutschen Paare Emilie Baurand / Champ und Cecilia Huttrop-Hage / Sis is Susi HH. Sie platzierten sich mit jeweils vier Fehlerpunkten an fünfter und sechster Stelle.

Alle Ergebnisse von den Youth Masters 2023 in Zürich finden Sie hier.

