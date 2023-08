Zürich: Platz zwei für das deutsche Children-Team im Nationenpreis

Der Reitsport-Nachwuchs sammelt sich an diesem Wochenende bei den Youth Masters in Zürich. Beim Nationenpreis der Children war heute – wie schon gestern bei den Junioren – kein Vorbeikommen am gastgebenden Team der Schweiz.

Drei Teams starteten im Nationenpreis der U14-Reiter: die Schweiz, Deutschland und Italien. Während das Quartett aus Italien in den ersten beiden Umläufen zwölf Fehlerpunkte sammelte, lieferten sich die Teams aus Deutschland und der Schweiz ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Mannschaften mussten sowohl im ersten als auch im zweiten Umlauf jeweils vier Fehlerpunkte auf ihren Konten verbuchen. Somit lagen sie mit acht Punkten gleichauf und kämpften im Stechen um den Sieg. Die Mannschaft um die schweizer Equpie-Chefin Cornelia Notz behielt dabei die Nerven. Alle Paare – Mike Smits mit Lantaro von Hof, Elodie Hanselmann mit Walk for me KZI CH und Lorena Stella Hauri mit E Borussia – blieben fehlerfrei (0/124,17). Nach gestern in der Altersklasse der Junioren, feiern die Nachwuchsreiter der Schweiz damit bereits den zweiten Nationenpreis-Sieg in Zürich. Komplettiert wurde das Team von Noah Pfyffer von Altishofen, der in beiden Umläufen mit Nullfehlerritten zum Sieg seiner Mannschaft beitrug. Im Stechen ging er nach den drei Nullfehlerritten seiner Mitstreiter nicht mehr an den Start.

Auch Collin Wenz mit GRC Acapella und Philine Gröpper mit Sky Way brachten Team Deutschland zwei Nullrunden im Stechen. Vier Fehler von Mia Cara Brugger auf Barry Brown Escaille und acht Fehler von Marie Neukirch auf Top Ten Semilly verhinderten dann jedoch den Sieg des Teams von Mannschaftschef Eberhard Seemann (4/121,36).

Für die italienische Mannschaft von Martina Simoni gingen Andrea Pisani / Utah Beach du Banco, Cherie Delphi Maquignaz / Donner IK, Giacomo Martinengo Marquet / Lemato Price und Antonio Spano / Chablis an den Start (12/432,31 nach dem zweiten Umlauf).

Für Sonntag ist der Nationenpreis der Jungen Reiter angesetzt. Alle Ergebnisse des Nachwuchs-Springturniers in Zürich finden Sie hier.

