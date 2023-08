Münster: Michael Jung und Chelsea Zweite im Freitagshauptspringen und mehr

Es war ein Wiedersehen mit alten Bekannten und neuen Gesichtern, sowohl bei Zwei- als auch bei Vierbeinern heute in Münster. Im wichtigsten Springen des Tages mussten sich Michael Jung und sein Top-Pferd im Parcours, Chelsea, einem lettischen Springreiter geschlagen geben.

Kristaps Neretnieks aus Lettland ist an diesem Freitagmorgen wohl mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Der 34-Jährige ist zum ersten Mal in Münsters Schlosspark am Start. Schon am Morgen bewies er mit seinen Pferden seine gute Form. In dem Eröffnungsspringen sicherte er sich mit dem neunjährigen dänischen Warmblut-Hengst Quintes v. Quinton Platz zwei hinter Angelica Augustsson-Zanotelli. Die Schwedin stellte mit der zehnjährigen Selle Français-Stute Dyrka du Carry wohl eine ihrer Nachwuchshoffnungen vor – alleine in den vergangenen zwei Monaten konnten die beiden zwei internationale Springprüfungen für sich entscheiden. Mario Stevens belegte in dem Eröffnungsspringen Rang drei mit Botakara v. Balou du Rouet.

Doch zurück zu Kristaps Neretnieks: am Abend sattelte er wieder einen Hengst für das internationale Fehler-Zeit-Springen über 1,50 Meter: Palladium KJV. Und der neunjährige westfälische Sohn des Lancer III-Cornet Obolensky aus der Zucht enttäuschte den Letten nicht. Die Zeit von 61,71 Sekunden samt einer fehlerfreien Runde reichten zum Sieg in dem Springen gegen starke Konkurrenz.

Denn Michael Jung und Chelsea sind gegen die Uhr auch nicht so leicht zu schlagen. Die nunmehr 15-jährige Check In-Tochter lieferte unter dem Reitmeister, der vor zwei Wochen noch Silber mit dem Team bei der Vielseitigkeits-EM gewann, eine fehlerfreie Runde. Allerdings benötigte er dafür ein wenig mehr Zeit. 62,76 Sekunden bedeuteten Rang zwei für das Paar. Dritter wurde Hans-Dieter Dreher mit seinem Top-Pferd im Stall, Vestmalle des Cotis (0/63,98 Sekunden).

Richtig gut lief es außerdem für den Kolumbianer Santiago Diaz Ortega. Mit seinen beiden Pferden Tangelina v. Tangelo vd Zuuthoeve (achtjährig) und Quenala v. Qualito I (siebenjährig) gelang ihm ein Doppelsieg im ersten Springen der Youngster-Tour von Münster.

Alle Ergebnisse vom Turnier der Sieger in Münster 2023 finden Sie hier.

