Münster: Zwei „Schmidt-Pferde“ vorn im Grand Prix beim Turnier der Sieger

Heute geht’s los beim Turnier der Sieger in Münster. Die erste große Prüfung auf dem Viereck vor dem Schloss ist bereits entschieden – und zwar zugunsten gleich zweier Pferde, die von Hubertus Schmidt ausgebildet wurden.

Sieger der Prüfung wurde mit 74,90 Prozent Patrik Kittel (SWE) auf dem westfälischen Hengst Bonamour. Dahinter reihte sich Katharina Hemmer mit Denoix ein, für die es genau 74 Prozent wurden. Beide Pferde wurden von Hubertus Schmidt in den Grand Prix-Sport gebracht. Aber während Denoix ja nach wie vor im schönen Altenautal in Borchen-Etteln zuhause ist, ist Bonamour schon vor einer Weile umgezogen.

Als Hubertus Schmidt noch im Sattel des Fuchses saß, gehörte Bonamour Dong Seon Kim, Schüler von Hubertus Schmidt. Der Koreaner verkaufte den Hengst. 2019 wechselte der heute 13-jährige Bonifatius-Sohn zunächst in den Besitz von Helgstrand Dressage. Hier hörte man eine ganze Weile lang nichts mehr von ihm. Dann tauchte er 2021 mit Patrik Kittel im Sattel wieder auf. Der stellte ihn ein paarmal vor. Dann wurde die Familie Collin auf ihn aufmerksam und erwarb ihn als U25-Partner für Luca Sophia. Wieder wurde es still um Bonamour, wieder tauchte er mit Kittel wieder auf. In Crozet konnten sie nach einem verpatzten Grand Prix den Special gewinnen. Das heute war die dritte gemeinsame Prüfung.

Katharina Hemmer und der elfjährige Denoix v. Destano waren in der zweiten Hälfte der Prüfung am Start und lieferten eine harmonische, durchlässige Prüfung, mit der sie wohl vorne gelegen hätten, wäre nach Applausometer rangiert worden.

Als letztes Paar betraten Bianca Nowag-Aulenbrock und die ebenfalls elfjährige Oldenburger Stute Florine das Viereck, als Drittplatzierte verließen sie es. 72,620 Prozent wurden es für die ehemalige U25 Europameisterin und Piaff-Förderpreis-Siegerin auf ihrer Foundation-Tochter, mit der sie unter anderem auch beim CDI Aachen platziert gewesen war.

Acht der insgesamt 15 Teilnehmer wurden platziert. Über den vierten Platz konnten sich Ingrid Klimke und die Fürstenbal-Tochter First Class freuen. 72,120 Prozent wurden es hier. Sie vertritt, wie auch die fünftplatzierte Anabel Balkenhol, den RV St.Georg Münster. Balkenhol stellte ihren Hohenstein-Sohn High Five für 71,920 Prozent vor. Sechster wurde Frederic Wandres mit dem Louisdor-Preis Finalisten des Vorjahres, Harrods v. Hochadel (71,840). Die Plätze sieben und acht gingen an Susan Pape (GBR) im Sattel von Eclectisch (71,160) und Maria Caetano (POR) auf ihrem Lusitano Horizonte (71,080).

Stars von Morgen

Für die Teilnehmer an der Serie „Derby Stars von Morgen“, also entweder junge Pferde mit erfahrenen Reitern, oder erfahrene Pferde mit jungen Reitern, stand heute als Einlaufprüfung die Intermédiaire II auf dem Programm.

Der Sieg ging an den erste achtjährigen bildschönen Hannoveraner Hengst Frizzantino v. Finest mit seinem Besitzer Borja Carrascosa im Sattel. 73,342 Prozent wurden es. Wobei die Richterurteile von 71,316 Prozent (Platz vier) bis 75,526 Prozent (Rang eins) reichten.

Rang zwei ging mit 72,684 Prozent an Ingrid Klimke und Firlefranz, ein Paar, das den Platz vor dem Schloss in Münster bereits gut kennt. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hier hatten die beiden übrigens vor sechs Jahren, damals beim „Optimum“, der Reitpferdeprüfung für Vierjährige.

Dritte wurden mit persönlichem Bestergebnis von 72,316 Prozent Charlott-Maria Schürmann und der offenbar immer gut gelaunte Ivar v. Desperado.

Alle Ergebnisse vom Turnier der Sieger 2023 finden Sie hier.