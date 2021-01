Hubertus Schmidts Bonamour nun unter Patrik Kittel

Der in Dülmen ansässige schwedische Dressurreiter Patrik Kittel hat ein neues Pferd im Stall, das in Deutschland gut bekannt ist.

Einst sah man den nun elfjährigen Fuchshengst Bonamour nämlich unter Hubertus Schmidt, der den Westfalen v. Bonifatius bis Grand Prix ausgebildet hat.

Bonamour qualifizierte sich sowohl fürs Nürnberger Burg-Pokal Finale als auch für den Louisdor-Preis und gehörte damit zu den besten Nachwuchspferden des Landes. Im Nürnberger Burg-Pokal belegten die beiden Platz fünf.

Zur Teilnahme am Louisdor-Preis Finale kam es hingegen nicht mehr. Die gemeinsame Karriere von Reitmeister Schmidt und Bonamour endete vorher. Mitte Dezember 2019 wurde Helgstrand Dressage als offizieller neuer Besitzer eingetragen. Ein Turnier ist der Fuchs seither allerdings nicht mehr gegangen. Möglicherweise ändert sich das demnächst.

Denn nun sitzt Patrik Kittel im Sattel von Bonamour. Auf Instagram hat der Schwede ein Trainingsvideo mit dem Hengst in Dülmen gepostet und scherzte dazu: „Ich dachte, ich entstaube Scandi-Man mal (Anm. d. Red.: Gemeint ist Scandic, sein inzwischen pensioniertes, ehemaliges Spitzenpferd, das auch ein Fuchshengst war). Doch Spaß beiseite, Bonamour ist ein unglaubliches Pferd und hat so viel Spaß an Piaffe und Passage. Danke an Helgstrand Dressage, dass sie mir dieses außergewöhnliche Grand Prix-Pferd anvertrauen.“

https://www.instagram.com/p/CJ-6pPpiyOP/