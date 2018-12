Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter 2019: Das sind die Teilnehmer

Vom 24. bis 27. Januar findet das Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter 2019 in Verden statt. Nach den Sichtungsprüfungen und einem Auswahllehrgang in Warendorf sind nun 22 Paare für die Teilnahme nominiert worden. Das Championat wird von der Horst-Gebers-Stiftung unterstützt.

Seit 1989 gibt es das Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter, welches es sich zum Ziel gesetzt hat, den Nachwuchs gezielt zu fördern. 2002 zog das Finale der Veranstaltung dann von Bremen nach Verden um. Teilnahmeberechtigt sind U16-Ponyspringreiter, die sich auf den fünf Sichtungsturnieren und beim Auswahllehrgang unter der Leitung von Peter Teuween besonder hervortun konnten. Dabei finden die Sichtungsprüfungen auf L-Niveau statt. Die finale Entscheidung fällt dann in einer Stilspringprüfung der Klasse M. Die besten vier Teilnehmer treten abschließend im Finale mit Pferdewechsel gegeneinander an. Zuletzt ging der Titel 2018 an Mona Marie Höwer mit White Pearl.

Die nominierten Teilnehmer für 2019:

Marlene Becker (Sendenhorst/WEF) mit Christoph Columbus

Antonia Beckmann (Kalkar/RHL) mit Neo

Mika Fallenberg (Ennigerloh/ WEF) mit Don Diabolo

Lisa Maria Funke (Goldenstedt/WES) mit Replay

Marietta Hildebrandt (Steinfurth/HES) mit Benjamin

Sara Karstens (Tensbüttel-Röst/SHO) mit Crazy Hardbreaker

Taja Kiesewetter (Wurster Nordsee/ HAN) mit Oliver Twist

Violette Kindler (Nürnberg/BAY) mit Vancouver

Eva Kunkel (Langenselbold/HES ) mit Magic’s Boy

Lilly Künzel (Limbach/SAC) mit Ballerina

Kimi Rolshoven-Rügheimer (Marloffstein/BAY) mit Diva de Luna

Katharina Roth (Burgthann/BAY) mit Mc Pleasure

Mathies Rüder (Fehmarn/SHO) mit Del Piero

Stella Ruhe (Petershagen/HAN) mit D’Agostinos Kid

Hanna Schreyer (Zeven/HAN) mit Call me Campino

Lilly Simon (Dorsten/WEF) mit Nicky Nightmare

Luciana Ströder (Raubach/RPF) mit Capacio

Charlotte Stuppi (Homburg/RPF) mit Concord

Carlotta Terhörst (Legden/WEF) mit Pinoccio

Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen/BAW) mit Little Lady

Lara Tönnissen (Senden/WEF) mit Miss Mc Fly

Claire Wegener (Lembruch/HAN) mit Pleasure