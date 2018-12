Gunner KS an Helgstrand Dressage verkauft

Gunner KS wird seine Box zukünftig in Dänemark beziehen. Neuer Besitzer des siebenjährigen KWPN Hengstes ist – wie sollte es anders sein – Andreas Helgstrand. Zweimal war der schicke Fuchs bereits bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde am Start.

Gunner KS v. Belissimo M-Vincent kam in den Niederlanden zur Welt. Bisher stand der gekörte Hengst noch im Besitz seiner Züchterin Annette Kleijwegt. Die ersten Turniere absolvierte der Fuchs mit den vier weißen Beinen unter Laurens van Lieren, ab 2016 nahm dann Dana van Lierop, ehemalige Europameisterin der Jungen Reiter, in seinem Sattel Platz. Sie stellte ihn auch fünf- und sechsjährig bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde vor. Während das Paar 2016 noch auf Platz 28 in der Einlaufprüfung landete, erreichte es 2017 Rang sieben im Finale der Sechsjährigen. In diesem Jahr konnte sich Gunner KS aufgrund einer Verletzung nicht für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften qualifizieren.

Entscheidung aus Vernunft

Seit einem halben Jahr stand der Wallach nun bei Madeleine Writte-Vees, die ihn bis auf Grand Prix-Level weiter ausbilden sollte. Auf Facebook gab Annette Kleijwegt nun den Verkauf des Hengstes bekannt: „Unser erstes selbst gezogenes Fohlen hat sich zu einem wunderschönen gekörten Hengst entwickelt! Er hat uns so viel Freude gemacht! So sehr haben wir seine Turierauftritte genossen, gekrönt von Platz sieben bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Außerdem hat er schon tolle Nachkommen gebracht. Aber wir haben mehrere Pferde und ein Unternehmen zu führen, da müssen wir auch realistisch bleiben. Gunner ist inzwischen schon in den Stall von Helgstrand Dressage in Dänemark gewechselt. Danke Gunner!“