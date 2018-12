Verden: 15 neue Hengste für Hannover

Bei der 2. Hannoveraner Junghengstkörung und Hengstanerkennung stellten sich 24 Hengste den Augen der Körkommission. Mit einem positiven Urteil durften 15 der jungen Vererber nach Hause fahren, darunter auch einige bekannte Namen.

Genau die Hälfte der zehn angetretenen Junghengste aus dem Jahrgang 2016 erhielt ein positives Körurteil. Darüber hinaus dürfen zehn weitere Vererber im Alter zwischen vier und acht Jahren zukünftig für den Hannoveraner Verband decken. Zudem wurden drei Hengste mit einer Prämie ausgezeichnet, darunter auch der Siegerhengst der Westfälischen Hauptkörung 2018. Der lackschwarze Dancier-Floriscount-Sohn (Z.: ZG Broers und Weber) wechselte auf der Auktion für 700.000 Euro zu Helgstrand Dressage. Außerdem durften sich ein ebenfalls noch namenloser Hengst v. Carridam-Leredo (Z.+A.: Pferdezucht Dr. Jacobs, ) sowie Cuckoo van de Kattevennen v. Cornet Obolensky-Kannan (Z.+A.: Ferienhof Stücker) über eine Prämie freuen.

Alte Bekannte

Unter den älteren Anwärtern, die für Hannover gekört werden konnten, fanden sich einige nicht ganz unbekannte Hengste wieder. So auch Springbank II v. Skovens Rafael-De Niro, der ebenso von Helgstrand Dressage ausgestellt wurde, wie der in Deutschland aufgestellte Sezuan-Sohn Janeiro Platinum. Letzterer konnte vor den Augen der Körkommission jedoch nicht bestehen. Sandro Junior, Siegerhengst der Holsteiner Körung 2017 und auf der Hengsstation Tebbel beheimatet, erhielt wiederum ein positives Urteil. Ebenso wie der siebenjährige Goldberg v. Amazing Star-San Remo, der unter Reitmeister Hubertus Schmidt bereits in der Klasse S siegreich ist. Auch der achtjährige Oldenburger Hengst Belissario v. Belissimo M-Sandro Hit (Z.: A.&C. Hinxlage, A: Gut Lonken Pferdezucht) ist bereits im Dressurviereck erfolgreich und erhielt ebenfalls das Urteil „gekört“.

Alle Ergebnisse aus Verden finden Sie hier.