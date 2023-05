Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Redefin an Mynou Diederichsmeier

Mynou Diederichsmeier hat die wichtigste Springen am Samstag in Redefin gewonnen. Im Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern kam niemand an der 40-Jährigen und ihrer Stute Quick and Fly vorbei.

Das Championat in Redefin, genauer das Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sah Mynou Diederichsmeier und Quick and Fly als klare Siegerinnen. Niemand war in dem 1,45 Meter-Springen so schnell wie die zwölf Jahre alte Fuchsstute. 13 Paare waren ins Stechen gekommen, sechs blieben fehlerfrei. 38,28 Sekunden brauchte die gebürtige Berlinerin, die jetzt zwischen Bremen und Hamburg lebt. Drei Große Preise hat das Duo schon in diesem Jahr gewinnen können. „Wir haben sie seit vier Jahren und jetzt werden wir für die Arbeit und die Geduld mit ihr belohnt”, so die Siegerin im Championat in Redefin. Mynou Diederichsmeier sagt, sie habe die Stute mit ihrer Schwester Mylene gemeinsam entdeckt: „Wir haben sie in einem L-Springen gesehen und sie ist dreimal schon beim ersten Sprung stehen geblieben. Trotzdem waren meine Schwester und ich der Meinung, das Pferd sei interessant.“ So kam die Hannoveraner Quaid-Tochter in den Stall Diederichsmeier..

Platz zwei ging an einen Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern. Ulf Ebel benötigte mit der elf Jahre alten Stute Chaccolina, v. Chacco-Blue-Ussuri xx eine knappe Sekunde länger. Platz drei ging an Sven-Gero Hünicke aus Fehmarn mit dem Schimmel Devito v. Diarado. (Hier die Ergebnisse vom Championat des Landes Mecklenburg -Vorpommern).

Frederic Wandres siegt im Grand Prix mit Harrods

Gestern hatte Isabel Freese (Norwegen) mit Total Hope OLD sich mit einem Sieg für die Grand Prix Kür am Sonntag qualifiziert. Heute ging es darum, sich für den Grand Prix Special zu empfehlen. Das gelang mit deutlichem Abstand Frederic Wandres und Harrods am besten. Der Hochadel-Sohn kam auf 73,66 Prozent. Dem Paar am nächsten kam die in Stade lebende Finnin Emma Kanerva mit Feldrose. Die Louisdor Preis-Finalistinnen hatten 72,033 Prozent unter ihrem Protokoll stehen. Das war der einzige Ritt, der neben dem Sieger die 70-Prozent-Marke überwinden konnte. Dritte wurde Senta Kirchhoff mit L’Arbuste OLD (69,667, alle Ergebnisse hier).

Vier Dressurprüfungen der schweren Klasse stehen am Sonntag auf dem Zeitplan des Pferdefestival Redefin am, Höhepunkt ist die Grand Prix Kür.

Im Parcours startet der Große Preis um 12.50 Uhr. Das NDR Fernsehen überträgt von 14.15 – 15.15 Uhr im NDR Sportclub live.