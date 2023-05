Redefin: Grand Prix an Total Hope und Isabel Freese

Ein internationales Trio dominierte heute den Grand Prix für die Kür beim Pferdefestival in Redefin.

Eigentlich gehören Piaffen und Passagen zu den Stärken von Isabel Freeses Total Hope, kein Wunder als Sohn von Weihegold und Totilas. Doch ausgerechnet die „Pi-Pa-Tour“ gehörte heute im Grand Prix des CDI3* Redefin zu den Lektionen, bei denen noch Luft nach oben war. Alles in allem kam der einstige Burg-Pokal- und Louisdor-Preis Sieger trotzdem auf 72,804 Prozent.

Das genügte um die Finnin Emma Kanerva im Sattel ihres Gribaldi-Sohnes Greek Air auf Rang zwei zu verweisen. Hier waren es 72,478 Prozent.

Das Paar auf Rang drei konnte sich freuen, erstmals die 70 Prozent-Marke geknackt zu haben: Maria Pais do Amaral im Sattel des von Frederic Wandres ausgebildeten Hot Hit. Erst vor wenigen Wochen hatte die Portugiesin den Hotline-Sohn übernommen. In Wellington bestritten sie ihr erstes Turnier und erhielten noch 64,956 Prozent. In Hagen waren es schon 68,348 Prozent, was bei starker Konkurrenz aber nicht für eine Platzierung reichte. Heute wurden es 70,022 Prozent und die erste Platzierung unter den besten Drei.

Prix St. Georges

Im Prix St. Georges sorgten Anna-Christina Abbelen und die elfjährige Quaterback-Tochter Quantanamera mit 72,235 Prozent dafür, dass der Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG im eigenen Stall blieb. Rang zwei ging an die Schwedin Lydia Jordan im Sattel von Despacita (71,412), gefolgt von dem für Dänemark startenden Martin Christensen auf Dolciario (70,853), ein Pferd, das zuvor mit Frederic Wandres für den Hof Kasselmann Schleifen gesammelt hat.

Alle Ergebnisse aus Redefin finden Sie hier.