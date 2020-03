Coronavirus: CSI5* Saut Hermès in Paris abgesagt

In vielen deutschen Bundesländern dürfen aktuell keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen stattfinden. So soll verhindert werden, dass sich der Coronavirus weiter ausbreiten kann. Auch in Frankreich gilt ein ähnlicher Erlass. Die Folge: Das internationale Springturnier Saut Hermès in Paris ist abgesagt.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Das Haus Hermès hat den französischen Ministerialerlass vom 9. März 2020 zur Kenntnis genommen, der Versammlungen von mehr als 1.000 Personen verbietet. Folglich wird der elfte Saut Hermès im Grand Palais, der vom 20. bis 22. März 2020 in Paris stattfinden sollte, abgesagt.“ Damit wird es in diesem Jahr keine elfte Ausgabe des Turniers geben, dass vor allem durch seine einzigartige Kulisse im Grand Palais zu beeindrucken weiß. Das Gebäude mit dem Glasdach entstand bereits 1900 für die Weltausstellung in Paris.

Regelmäßig lockte das von dem Luxuslabel Hermès ins Leben gerufene CSI5* große Namen in die französische Hauptstadt. Auch deutsche Reiter waren dort in den vergangenen Jahren schon mehrfach erfolgreich. Beispielsweise führten in 2018 Felix Haßmann und Cayenne die Siegerehrung an.

„Das Haus ist sich der Auswirkungen der Änderungen des Wettkampfplans auf die Vorbereitungen der Athleten nur wenige Wochen vor dem Finale des FEI World Cup und vier Monate vor den Olympischen Spielen bewusst und möchte allen Reitern und ihrem Umfeld seine Unterstützung zusichern“, versprechen die Veranstalter weiterhin. Auch Axel Dumas, Geschäftsführer des Luxuslabels Hermès, meldet sich zu Wort: „Diese Entscheidung, die uns durch die aktuelle Situation aufgezwungen wird, beeinträchtigt in keiner Weise unsere Verbundenheit mit dem Reitsport und unser Engagement für die führenden internationalen Springreiter, die wir für 2021 zur Rückkehr einladen. Die Zusammenführung einer Gemeinschaft von Pferdeliebhabern im Zentrum von Paris liegt uns nach wie vor am Herzen.“