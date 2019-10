CSI3* Zwolle: Marcus Ehning und Calanda gewinnen Mittlere Tour

In der elfährigen Calanda sieht Marcus Ehning großes Potenzial, das hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach betont. Beim internationalen Springturnier im niederländischen Zwolle bestätigte die Schimmelstute die in sie gesetzten Hoffnungen einmal mehr. Im Großen Preis war Jana Wargers beste Deutsche.

Die Liste der Turnierstarts der elfjährigen Calanda ist vielleicht weniger lang, als die ihrer gleichaltrigen Konkurrenten – dafür aber ziemlich beeindruckend. Seit mittlerweile fünf Jahren sitzt Marcus Ehning im Sattel der Hannoveraner Stute v. Calido -Chasseur, die zwischendurch immer mal wieder von Verletzungspech geplagt wurde. Dieses Jahr war Calanda nicht nur Dritte im Eröffnungsspringen beim CHIO Aachen, sondern siegte auch in einer Rahmenprüfung bei den Europameisterschaften in Rotterdam.

In Zwolle brachte Ehning die sensible Stute in der Mittleren Tour an den Start. Im Finale am Samstag hatten es zwölf Paare ins Stechen geschafft – an die 37,07 Sekunden von Ehning und Calanda kam allerdings kein anderer Reiter heran. Zweiter wurde Mario Stevens mit Landano, einen zehnjährigen Lord Pezi-Sohn. Die beiden benötigten 38,68 Sekunden für eine fehlerfreie Runde. Ebenfalls gut platzieren konnten sich Jana Wargers mit Carma als Vierte, sowie Gerrit Nieberg, der mit Contagio auf Rang neun sprang.

Jana Wargers mit einziger deutscher Nullrunde

Der Große Preis von Zwolle war dann gestern wieder fest in der Hand der gastgebenden Nation. Lediglich fünf von 52 Reitern gelang im Normalparcours eine Nullrunde – darunter auch Jana Wargers. Mit Daegen Lalan, einem niederländischen Wallach, sammelte die 27-Jährige im Stechen dann allerdings zwei Abwürfe, Platz fünf. Der Sieg ging an den Niederländer Remco Been mit Holland vd Bisschop. Dahinter komplettierten seine Landsmänner Willem Greve mit Formidable und Jur Vrieling mit Dallas die Top drei.

