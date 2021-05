CSIO Prag: Großer Preis nach Irland, Philip Houston Zweiter

Im Nationenpreis beim CSIO3* in Prag war es nicht gut gelaufen für die deutschen Springreiter. Dafür gab es an den darauffolgenden Tagen diverse Schleifen. Die großen Siege gingen allerdings nach Irland und Japan.

Den Großen Preis von Prag über 1,50 Meter mit zwei Umläufen holte David Simpson im Sattel des KWPN-Wallachs Foudre nach Irland. Simpson und der elfjährige Namelus R-Sohn hatten schon in der Vorwoche Rang vier im Weltcup-Springen von Prag belegt. Diesmal galoppierten sie im entscheidenden zweiten Umlauf in 51,75 Sekunden zum Sieg.

Außer diesen beiden war es lediglich einem weiteren Paar gelungen, zweimal fehlerfrei zu bleiben: Philip Houston und Sandro S Bella, die damit Rang zwei nach Deutschland holten.

Platz drei sicherte sich der Japaner Koki Saito im Sattel des zwölfjährigen OS-Hengstes Chilensky v. Chintan, die im zweiten Umlauf einen Zeitfehler verzeichneten.

Japan top

Das war nicht der einzige Erfolg für die japanischen Springreiter an diesem Wochenende in Prag. Für sie ist dieses Jahr ein ganz besonderes, schließlich stehen die Olympischen Spiele im eigenen Land vor der Tür, für die sich die Equipe bei Paul Schockemöhle fit gemacht und auch mit Pferden ausgerüstet hat.

So stammt nicht nur Koki Saitos aus der Lewitzer Zucht und gehört nun der Japan Equestrian Federation gemeinsam mit Paul Schockemöhle, sondern auch der OS-Wallach Calouso von Eiken Sato. Die beiden hatten am Samstag das Hauptspringen für sich entscheiden können. In 36,01 Sekunden ließen sie Kristaps Neretnieks auf dem Westfalen Valour v. Verdi hinter sich (36,10) sowie Urh Baumann mit dem Holsteiner Larisal (36,55).

Eiken Sato stammt aus einer Pferdefamilie in Japan. Er, wie auch sein Vielseitigkeit reitender Bruder Kenki, haben die japanischen Farben bereits bei Olympia vertreten, Eiken 2008 in Hongkong und Kenki 2012 in London.

Nun peilt Eiken also seine zweiten Olympischen Spiele an. Ob er dort Calouso reitet, ist allerdings offen. Der Wallach ging bislang vor allem unter Satos Mannschaftskollegen Daisuke Fukushima und Koki Saito. Sato hätte unter anderem auch den 15-jährigen französischen Wallach Saphyr des Lacs zur Verfügung, den er vor gut zwei Jahren von dem Österreicher Christian Rhomberg übernahm und mit dem er bereits doppelnull in Nationenpreisen war.

Bestes deutsches Paar in dem Samstagshauptspringen waren Mario Stevens und Landano auf Rang sechs.

Weitere deutsche Platzierungen

Am Freitag nach dem Nationenpreis gab es noch ein 1,40 Meter Zwei-Phasen-Springen, in dem Patrick Stühlmeyer mit der zehnjährigen Holsteiner Stute Cloudless v. Clarimo Fünfter wurde. Pheline Ahlmann und die ebenfalls in Holstein eingetragene Ekatharina belegten Platz sieben. Zoe Osterhoff und ihre KWPN-Stute It’s A Miracle waren mit einem Zeitfehler in Phase eins ebenfalls noch im Geld, Rang 15. Der Sieg ging an Alexander Zetterman mit Galatina, die wie er selbst aus Schweden kommt.

Das Sonntagsspringen der Silver Tour sicherte sich Jur Vrieling (NED) auf dem elfjährigen KWPN-Hengst Grenoble v. Gaillard de la Pomme. Bester Deutscher war erneut Mario Stevens, diesmal auf Rang vier im Sattel der Mylord Carthago-Tochter Marlou.

Und noch einmal Mario Stevens im Finale der Gold Tour: Hier wurde er Fünfter im Sattel der neunjährigen Balou du Rouet-Tochter Botakara. Zoe Osterhoff und It’s A Miracle belegten Rang sieben vor Pheline Ahlmann auf Ekatharina. Sieger der Prüfung war Constant van Paesschen mit Diaz du Thot, gefolgt von dem wie er für Belgien startenden Pieter Clemens auf Agadance van’t Gelutt Z.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.