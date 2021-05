Deutschlands U25 Springpokal: Wer darf in Balve reiten?

Die letzte Chance auf ein Finalticket für Deutschlands U25 Springpokal bietet sich in der kommenden Woche in Balve. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften findet die vierte Qualifikation der Serie für Nachwuchs-Springreiter statt.

Im vergangenen Jahr musste Deutschlands U25 Springpokal in Balve ausfallen, die Corona-Pandemie machte eine Durchführung des Turniers unmöglich. Aber in 2021 dürfen die besten Nachwuchsspringreiter wieder ins Sauerland zurückkehren! Vom 3. bis 6. Juni wird die vierte und letzte Qualifikation ausgetragen – dann können die jungen Talente schon einmal ein bisschen Meisterluft schnuppern, denn parallel finden in Balve die Deutschen Meisterschaften statt. Es geht um die letzten fünf Tickets für das Finale in Aachen.

Folgende Reiter und Reiterinnen dürfen in Balve antreten:

Annika Ebert

Henry Delfs

Riana Eisenmenger

Gerrit Flücken

Anna-Maria Grimm

Linn Hamann

Max Haunhorst

Sophie Hinners

Enno Klaphake

Franziska Müller

Robin Naeve

Antonia Neuburg

Amelie Ottens

Kathrin Stolmeijer

Richard Vogel (

Anna von Guttenberg

Lucas Wenz