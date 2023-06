Donnerstag ist Dreher-Tag in Rotterdam – Sieg vor Kendra Claricia Brinkop

Super Auftakt ins Nationenpreiswochenende für die deutschen Springreiter in Rotterdam! Ein 1,55 Meter-Zeitspringen war heute die wichtigste Prüfung im Parcours des CHIO und es gab eine schwarz-rot-goldene Doppelspitze.

Während Elysium und Cous Cous das Rotterdam-Wochenende einen ruhigen Auftakt ins Nationenpreiswochenende beim CHIO Rotterdam hatten, wollte Hans-Dieter Dreher es mit Vestmalle des Cotis wissen. Der französische Baloubet du Rouet-Sohn ist in den letzten Wochen ja von Erfolg zu Erfolg gesprungen. Kein großes Turnier, bei dem er sich in den Rahmenprüfungen nicht mindestens platziert hätte. In Hamburg war er sogar zweimal siegreich. Und heute in Rotterdam auch. In fehlerfreien 61,92 Sekunden sprangen die beiden ihren 49 Konkurrenten um den Preis des Hafenbetriebs Rotterdam locker davon und kassierten knapp 7000 Euro für die Haferkasse.

Am dichtesten dran an der Siegerzeit waren Kendra Claricia Brinkop und die elfjährige belgische Stute Ma Belle. Sie waren 62,88 Sekunden schnell. Die Schimmelstute v. Ugano Sitte ist zwar schon lange im Besitz der Stephex Stables, aber erst seit Herbst 2022 unter dem Sattel von Brinkop. Im Frühjahr waren die beiden in Vejer de la Frontera mehrfach gut platziert und siegreich. Auf Fünf-Sterne-Niveau ist das bislang ihr größter Erfolg.

Rang drei holten Kevin Staut und der Cornet Obolensky-Sohn Cornet’s Velvet RS. Der Cornet Obolensky-Sohn ist ein italienisches Sportpferd, hat aber eine Holsteiner Mutter. Und einige Reiter, ehe er zu Staut kam. Unter anderem ging er mit den ebenfalls für Frankreich startenden Penelope Leprevost, Edward Levy, Franck Curti und vor Staut mit Geoffroy de Coligny. Seit Sommer letzten Jahres hat Kevin Staut ihn in Beritt und war unter anderem jüngst in St. Tropez sehr gut platziert mit ihm.

Und sonst noch?

Für Kendra Claricia Brinkop war es nicht nur wegen des Preises der Hafenbetriebe ein guter Tag. Im vorangegangenen 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen der Fünf-Sterne-Tour hatte sie den zehnjährigen Echo van’t Spieveld-Sohn Nector vd Bisschop gesattelt. Sie sprangen fehlerfrei auf Rang drei.

Schneller waren nur zwei Paare: der Belgier Gilles Thomas mit Puskas de Kalvarie v. Sea Coast Don’t Touch Tiji Her und Jur Vrieling (NED) auf Griffin van de Heffinck v. Castelino van de Helle.

Alle Ergebnisse vom CHIO Rotterdam 2023 finden Sie hier.