EM Oliva Nova: Briten führen U21-Wertung an, Deutschland auf Bronzekurs in Team- und Einzelwertung

Der Tag bei den Europameisterschaften der Nachwuchsspringreiter im spanischen Oliva Nova begann heute Vormittag mit dem ersten Nationenpreisumlauf der Jungen Reiter. Und der lief für die Deutschen ziemlich gut!

In Führung liegen die Briten, die heute drei Paare fehlerfrei ins Ziel bringen konnten und es somit bei ihren 6,84 Fehlern aus dem Zeitspringen beließen. Lila Bremner auf Memphis v/d Vaart (v. Elvis ter Putte), Grace Debney mit Boheme de la Roque (v. Kannan) und Oliver Fletcher im Sattel von Hello William (v. Waldo van Dungen) blieben allesamt null. Einzig bei Lily Atwood und Cor-Leon vd Vlierbeek Z, nach der ersten Wertung noch Zweite, gab es heute drei Abwürfe. Damit dürften auch ihre Chancen in der Einzelwertung dahin sein. Anders bei Grace Debney. Sie liegt auf dem Silberplatz.

Die Silbermedaille vor Augen haben aktuell die Belgier, die heute sieben Strafpunkte kassierten und damit in Summe 14,08 Miese auf dem Konto haben. Fehlerfrei unterwegs waren Thibeau Spits und die Holsteiner Casall-Tochter Classic Touch DH. Das verschaffte den beiden einstweilen auch die Führung in der Einzelwertung. Mit einem Abwurf kamen Thibault Philippaerts und Derby de Riverland (v. Kannan) aus dem Parcours. Die drei Zeitstrafpunkte hatten sich Tristan Guisson und Naturelle vh Legitahof Z (v. Nabab de Reve). Das Streichergebnis lieferten nach acht Fehlern Roy van Beek und der OS-Hengst Chacco Me Biolley v. Chacco-Blue.

Richtig erfreulich lief es heute aus deutscher Sicht. Nur vier Strafpunkte bedeuten aktuell den Bronzeplatz mit 16,17 Fehlern in Summe für Peter Teeuwens Equipe. Dabei fing es gar nicht gut an. Ausgerechnet Titelverteidiger Matthis Westendarp kam heute mit 18 Fehlern auf seinem Westfalen-Wallach Chillert Blue v. Chacco-Blue aus dem Parcours. Aber dann ging es aufwärts. Johanna Beckmann und Emelie van de Mirania Stam (v. Emerald) hatten einen Abwurf. Aber sowohl Henrike Ostermann auf dem Oldenburger Air Force One v. Arpeggio, der seinem Namen alle Ehre machte, als auch Hannes Ahlmann mit dem Holsteiner Hengst Baloucan v. Baloubet du Rouet blieben fehlerfrei. Damit liegen die beiden auch in der Einzelwertung in aussichtsreicher Position. Henrike brachte 2,81 Strafpunkte aus dem Zeitspringen mit. Das ist aktuell Rang drei. Hannes und Baloucan waren etwas langesamer unterwegs und sind mit 3,61 Fehlern Fünfte.

Derzeit läuft in Oliva Nova das Finale der Mannschaftsentscheidung der Junioren. Alle Ergebnisse finden Sie hier.