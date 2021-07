Falsterbo: Janne-Friederike Meyer-Zimmermann Dritte im Derby

Highlight heute bei der Falsterbo Horse Show in Schweden war das Derby mit einem Parcours von 1200 Metern Länge, den gerade mal drei Paare fehlerfrei überwanden, darunter Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die ohnehin ein erfolgreiches Wochenende hat bislang.

Dass eine Frau das Derby von Falsterbo hatte gewinnen können, ist nun 13 Jahre her. Heute waren gleich zwei Damen im Stechen, die angetreten waren, das zu ändern: die Schwedin Helena Lundbäck mit ihrer Arko III-Tochter Antina v’t Merelsnest Z und Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf dem neunjährigen Holsteiner Hengst Quim v. Quiwi Dream. Quotenmann im Stechen war der Däne Andreas Schou auf dem ebenfalls in Holstein gezogenen Quadros-Sohn Quadrosson.

Nur diesen dreien war es zuvor gelungen, den 1200 Meter langen Derby-Parcours fehlerfrei zu überwinden. Ein zweites Mal sollte das nur Helena Lundbäck gelingen, die damit für einen Heimsieg sorgte.

Andreas Schou und Quadrosson waren mit 50,27 Sekunden mit Abstand das schnellste Paar, hatten aber einen Abwurf. Den gab es auch für Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die mit 54,28 Sekunden ebenfalls schneller gewesen wären als das Siegerpaar. So wurde es Rang drei.

Das war nicht die einzige Schleife für Meyer-Zimmermann an diesem Wochenende. Bereits gestern konnte sie mit Chesmu KJ Rang neun in der Qualifikation für den Großen Preis holen. Sieger war hier der Niederländer Leon Thijssen auf der KWPN-Stute Faithless vor den beiden Schwedinnen Stephanie Holmén mit Flip’s Little Sparrow und Erica Swartz auf Jovita. An vierter Stelle landeten Guido Klatte Jun. und sein bewährter Qinghai.

Davor war die Qualifikation fürs Derby, in der Janne Friederike Meyer-Zimmermann als Siebte nach fehlerfreier Runde schon einmal zeigten, dass sie in Derby-Form sind.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.