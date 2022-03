Felix Haßmann siegt in Riesenbeck

17 Jahre jung ist Felix Haßmanns Holsteiner Hengst Cayenne, mit dem der Lienener schon so große Erfolge feiern konnte. Dass er nach wie vor topfit ist, zeigte er heute im Großen Preis in Riesenbeck.

Von 37 Reitern, die sich für das Finale der Großen Tour beim CSI2* in Riesenbeck qualifizieren konnten, erreichten 14 das Stechen mit ihren Pferden. Hier gelang dann acht Paaren eine zweite fehlerfreie Runde. Felix Haßmann und der Holsteiner Hengst Cayenne v. Claudio, sein Deutscher Meister von 2019, erreichten das Ziel nach 39,75 Sekunden, was sich am Ende als die schnellste Zeit herausstellte.

Am dichtesten dran waren der Ire Jeremy Sweetnam und die Zangersheider Stute Brown Star Z. Die neunjährige Tochter des Big Star Jr. K Z war nach 39,96 Sekunden ins Ziel gekommen.

Ludger Beerbaum hatte heute gut zu tun. Ehe es nämlich zum sportlichen Höhepunkt des Wochenendes kam, stand noch die Präsentation der Riesenbecker Hengste auf dem Programm. Sie wurden innerhalb einer quasi normalen Trainingssituation gezeigt, beschrieben, wie sie charakterlich sind, wo ihre Stärken liegen und woran gearbeitet werden muss. Das kam gut an. Dann allerdings stieg Beerbaum auch noch selbst in den Sattel und ritt den rheinischen Cornado-Sohn Cool Feeling als letzter Starter im Stechen auf Rang drei (40,40).

Direkt dahinter reihte sich Beerbaums Stallreiter Christian Kukuk mit seinem EM-Silbermedaillengewinner und Olympiapferd Mumbai ein. Kukuks erklärtes Ziel mit dem nun zehnjährigen Diamant de Semilly-Sohn: die Weltmeisterschaften in Herning.

