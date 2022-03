Paula Reinstorf und Malin Hansen-Hotopp siegreich in Luhmühlen

Auch Luhmühlen hat die Geländesaison eröffnet. Dieses Wochenende stand ein CCI3*-S auf dem Programm, bei dem in zwei Abteilungen gewertet wurde.

Die Abteilung für die Reiter Jahrgang 1992 und älter ging an Malin Hansen-Hotopp und ihren langjährigen Erfolgspartner, den 14-jährigen Trakehner Grafenstolz-Sohn Monsieur Schnabel. Ihre 28,4 Minuspunkte in der Dressur waren zunächst Rang sechs. Aber dank fehlerfreiem Springen und nur 0,4 Zeitfehlern im Cross arbeiteten sie sich an die Spitze vor (28,8).

Überhaupt war nur ein einziges Paar in beiden Abteilungen ohne Zeitfehler durchs Gelände gekommen. Sandra Auffarth und ihr Championatspferd Viamant du Matz v. Diamant de Semilly begannen die Saison ebenfalls ohne Hektik (3,2 Zeitfehler), einer erfreulichen 27er-Dressur und fehlerfreiem Parcours, was schlussendlich der zweite Platz war.

Das einzige fehlerfreie Paar im Cross waren der Belgier Maarten Boon und seine elfjährige KWPN-Stute Gravin van Cantos. Die beiden hatten nach der Dressur in Führung gelegen mit ihren 26,3 Minuspunkten. Dass sie am Ende nicht an der Spitze standen, lag an einem Abwurf im Parcours. Rang drei mit 30,3 Minuspunkten.

Zweite Abteilung

Die zweite Abteilung war ein Stelldichein der Nachwuchsstars. Hier setzten sich die EM-Vierten der Jungen Reiter von 2021 an die Spitze: Paula Reinstorf und ihre zehnjährige Hannoveraner Inliner-Tochter Ilara W. Dabei waren sie nach der Dressur nur Elfte gewesen mit 32,3 Minuspunkten. Aber dem Ergebnis fügten sie im Gelände nur zwei Zeitfehler hinzu. Das genügte, um das beste Paar aus der Dressur um einen zehntel Punkt zu schlagen.

Das beste Paar aus der Dressur, das waren Calvin Böckmann und seine nun zwölfjährige Selle Français-Stute Altair de la Cense. Sie hatten eine 26,4 Minuspunkte-Dressur, ließen sich im Gelände zu Beginn der Saison aber Zeit. Mit acht Strafpunkten plus reichte es nicht ganz, um die Spitze zu halten.

Dritte wurde eine weitere U21-EM-Reiterin: Libussa Lübbeke mit ihrer elfjährigen Holsteiner Larimar-Tochter Darcy F. 29,8 Minuspunkte in der Dressur waren hier der fünfte Platz. Im Gelände waren sie das neuntbeste Paar mit 4,8 Zeitfehlern. Ergab also in Summe 34,6 Minuspunkte und damit die weiße Schleife.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.