Gorla Minore: Weltranglisten-Springen an Guido Klatte Jr.

Guido Klatte und Qinghai zählen zum Quintett, das Bundestrainer Otto Becker für den Start beim Nationenpreis in Gorla Minore (ITA) vorgesehen hat. Aber einer muss die Reservebank drücken. Klatte hat jedenfalls schonmal Ansprüche auf einen Teamplatz gestellt.

Dieses Wochenende ist gewissermaßen zum Aufwärmen gedacht. Das Nationenpreisturnier in Gorla Minore ist für die Tage vom 21. bis 23. April vorgesehen.

Heute stand also das erste Weltranglisten-Springen des Warm-Up-Wochenendes in Gorla Minore auf dem Plan, ein 1,45 Meter-Zeitspringen.

Guido Klatte und sein Erfolgspferd Qinghai nahmen der Konkurrenz über eine Sekunde ab, 62,95 Sekunden zu 64 Sekunden. Die lieferte Bronislav Chudyba aus der Slowakei im Sattel von Lamborghini. Rang drei holten Laura Renwick und Arkuga in 65,20 Sekunden nach Großbritannien.

Noch im Geld waren dank fehlerfreier Runden auch Pia Reich auf Stagenta (Rang 15) und Maximilian Lill mit D-Cassina (Rang 18). David Will hatte mit Pimus vom Neumühlener Hof einen Abwurf. Ebenso erging es Hans-Dieter Dreher und Vestmalle des Cotis, Marcel Marschall auf Extra Strong, Philipp Schulze Topphoff mit Carla sowie Thomas Mang auf Arko Junior. Richard Vogel, wie Will, Dreher, Schulze Topphoff und der Sieger in der engeren Auswahl für den Nationenpreis-Einsatz, hatte mit Alentejo acht Strafpunkte.

In dem 1,40 Meter-Springen war Hans-Dieter Dreher auf Quattro Loma Zweiter hinter Annina Züger mit Quantico geworden. David Will und Babalou behaupteten sich an neunter Stelle.

Und auch Marcel Marschall mit Hyminka M (14.), Philipp Schulze Topphoff auf Clemes de la Lande (17.), Maximilian Schmid mit Guardiola (19.), Hans-Dieter Dreher auf Prinz (21.) sowie Maximilian Lill und Checkers (22.) waren noch im Geld.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.