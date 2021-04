Piaff-Förderpreis 2021: Bettenrode statt Wiesbaden und die Teilnehmer für Mannheim

Nachdem das Wiesbadener Pfingstturnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, richtet nun Bettenrode die dritte Etappe des Piaff-Förderpreises aus.

Das berichtet die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und zitiert den Bundetrainer der U25-Dressurreiter, Sebastian Heinze: „Das Coronavirus begleitet uns weiter und wie schon im vergangenen Jahr müssen wir in unserer Saisonplanung flexibel bleiben. Umso erfreulicher ist es, dass wir nach der Absage von Wiesbaden so schnell einen neuen Veranstalter für den Piaff-Förderpreis finden konnten. Dafür sind wir Philipp Hess und seinem Team in Bettenrode sehr dankbar.“

Den Auftakt zum Piaff-Förderpreis 2021 macht Mannheim vom 28. bis 30. April. Dort werden voraussichtlich folgende Reiter an den Start gehen:

Kristin Biermann

Niklas Brokamp

Evelyn Eger

Hannah Erbe

Henriette Hachmeister

Felicitas Hendricks

Paulina Holzknecht

Rebecca Horstmann

Titelverteidigerin Ann-Kathrin Lindner

Raphael Netz

Joana Peterka

Ellen Richter

Semmieke Rothenberger

Anna Magdalena Scheßl

Alina Schrader

Sophie Stilgenbauer

Lia Welschof

Alexa Westendarp

Weiter geht es dann mit diesen Stationen:

4. bis 6. Juni Balve (zugleich die ersten U25 Deutschen Meisterschaften)

7. bis 11. Juli Bettenrode

29.7. bis 1. August Elmlohe

Das Finale soll vom 10. bis 14. November wie früher in Stuttgart stattfinden.