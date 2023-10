Großer Preis von Riesenbeck an Mario Stevens

Der Auftakt der Hallensaison im Reitsportzentrum Riesenbeck International brachte zum Abschluss den Sieg im Großen Preis für Mario Stevens.

Der Deutsche Meister von 2022 hatte für den Zwei-Sterne-Großen Preis über 1,45 Meter die neunjährige OS-Stute Carrie gesattelt. Konkurrenten in der 55 Reiter-Pferd-Paare starken Prüfung waren unter anderem die Mannschaftseuropameister von Mailand, Rolf-Göran Bengtsson und Zuccero, der am Samstag mit Flower Girl in der Großen Tour siegreiche Marcus Ehning und sein Neuzugang Coolio oder auch Beerbaum-Stallreiter Eoin McMahon (IRL) und Christians Carado.

Neun Paaren gelang es, sich mit einem fehlerfreien Umlauf für das Stechen zu qualifizieren. Dort zeigten Mario Stevens und seine Christian-Coleur Rubin-Stute der Konkurrenz schließlich die Eisen. Auch den zweiten Parcours absolvierten sie fehlerfrei, die Zeit von 33,78 Sekunden war die beste aller Stechteilnehmer – ob mit oder ohne Abwürfe. Somit konnte sich Stevens über den ersten Sieg in einem internationalen Großen Preis mit der neunjährigen Stute Carrie freuen.

Hannes Ahlmann und seine WM-Vierte des Vorjahres, die achtjährige Toulon-Stute Tokyo, mussten sich knapp geschlagen geben. Sie benötigten sechs Hundertstel Sekunden mehr im Stechen. Rang drei ging an Tobias Meyer und den zwölfjährigen Capistrano-Sohn Caipidor (0/0/34,38 Sekunden).

Marcus Ehning hatte an diesem Wochenende mehrfach Grund zur Freude. Mit seinem von Marcel Marschall übernommenen Hengst Coolio blieb er im Großen Preis doppelnull und wurde Siebter. Neben dem Sieg in der Großen Tour am Freitag mit Flower Girl gab es außerdem noch den Sieg im Youngster-Cup für sechs- und siebenjährige Pferde mit seiner selbstgezogenen Stute Plot’s Princess.

Alle Ergebnisse vom CSI2* Riesenbeck finden Sie hier.

Auch interessant