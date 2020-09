Lier: Weltranglisten-Springen an David Will

Mit David Will und Richard Vogel haben sich auf dem Hofgut Dagobertshausen offenbar zwei getroffen, die sich gegenseitig beflügeln. Nachdem gestern Vogel das wichtigste Springen des Tages in Lier gewinnen konnte, war heute sein Partner an der Reihe.

Nur ein Springen heute in Lier zählte für die Weltrangliste, das 1,45 Meter-Springen mit Stechen der Drei-Sterne-Tour. Dafür hatte David Will auf den bereits 16-jährigen Selle Francais-Wallach Quentucky Jolly gesetzt, den er aber noch nicht allzu lange unter dem Sattel hat, der aber zuvor unter anderem auch schon von der ebenfalls in Dagobertshausen stationierten Nicola Pohl vorgestellt worden war.

Bereits in Bonheiden waren Will und Quentucky Jolly einmal siegreich gewesen. Und auch heute passte alles für sie. Dabei war die Konkurrenz im Stechen groß: Ganze 24 Paare hatten die zweite Runde erreicht, von denen hier noch einmal zwölf ohne Abwurf ins Ziel kamen. So auch der Sohn des KWPN-Hengstes Nirvana V von David Will. Zudem lieferten die beiden mit 37,67 Sekunden eine Zeit, die auch bei Inkaufnahme eines Abwurfes niemand unterbieten konnte. Klarer Sieg!

Am dichtesten dran waren die Britin Holly Smith und der zwölfjährige KWPN-Wallach Denver v. Albführen’s Memphis. Sie mussten sich um 0,11 Sekunden geschlagen geben. An dritter Stelle reihte sich ein Paar ein, das die niederländischen Farben schon in Aachen erfolgreich vertreten hat: Leopold van Asten und die Oldenburger Stute Miss Untouchable v. Chacco-Blue (0/38,07).

David Wills Kompagnon Richard Vogel gehörte auch zu den Platzierten. Er hatte seinen Sieger von gestern gesattelt, den zehnjährigen KWPN-Wallach Floyo. Beinahe hätte es einen Dagobertshausen-Doppelerfolg gegeben, denn Vogel und Floyo hatten die zweitschnellste Zeit aller Reiter – aber auch einen Abwurf, so dass sie diesmal mit Rang 13 Vorlieb nehmen mussten.

Direkt dahinter reihte sich Harm Lahde mit Oak Grove’s Americana ein, ebenfalls mit einem Abwurf und in 38,57 Sekunden. Für die vierte deutsche Schleife sorgten Caroline Müller und Garfield auf Rang 17.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.