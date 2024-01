Münster: Michael Hagemann und Blissfully Yours siegen weiter

Was für ein Jahresauftakt für Amateur Michael Hagemann! Letztes Wochenende haben er und seine „Ein-Mann-Stute“ Blissfully Yours in Gahlen den Großen Preis gewonnen. Heute im Championat von Münster setzten sie noch einen drauf.

Ganze 19 der 59 Paare im Championat von Münster hatten den von Klaus-Wilhelm Holle und Joachim Stratmann erdachten ersten Umlauf fehlerfrei hinter sich gebracht. Philipp Schulze Topphoff mit Carla und Kaya Ehning auf Captain Cool R verzichteten aufs Stechen. Blieben 17 Paare, die es in Runde zwei gegen die Uhr wissen wollten.

Schon letztes Wochenende in Gahlen waren der hauptberuflich als Schornsteinfeger tätige Michael Hagemann und seine Balou du Rouet-Tochter Blissfully Yours das Maß der Dinge gewesen. Und auch heute kam keiner an ihnen vorbei. In gerade mal 32,59 fehlerfreien Sekunden stürmten die beiden zum Sieg, schon dem zweiten großen Erfolg innerhalb einer Woche. Was umso bemerkenswerter ist angesichts der Geschichte der beiden.

Letzte Woche in Gahlen berichtete Hagemann, er habe Blissfully Yours als quasi unreitbar in den Stall bekommen. Zwischen ihm und der Stute scheint es allerdings von Anfang an einen Draht gegeben zu haben. Sie freundeten sich an, alles sah gut aus. Aber die Stute sollte verkauft werden. Es kamen Interessenten und bei jedem wieder das Bild von früher. So meinte Hagemann, er müsse sie wohl selbst erwerben, was ihm dann mit Hilfe einer „guten Freundin der Familie“ auch gelang. Ergebnis: siehe oben. Bereut hat es wohl niemand der Beteiligten.

An zweiter Stelle reihte sich der Niederländer Gerben Morsink mit dem Zangersheider Nabab de Reve-Sohn Navarone Z ein. Sie waren 33,08 Sekunden schnell. Über den dritten Platz konnte sich nach einer 33,47 Sekunden-Runde Christopher Kläsener auf einem Pferd der Beerbaum Stables freuen, der KWPN-Stute Kate Slottie, neunjährig und von Etoulon abstammend.

Alle Ergebnisse des Championats von Münster 2024 finden Sie hier.