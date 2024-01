Weltcup-Kür Basel: Über 91 Prozent für Dalera und Jessica von Bredow-Werndl

Gestern war es ein deutsches Quartett, das den Grand Prix in Basel dominierte. Heute in der Weltcup-Kür war es ein Trio. Zwischen die fantastischen Vier konnte sich ein ehemaliger Bereiter der Spanischen Hofreitschule einreihen.

Es gab drei Gelegenheiten, bei denen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera BB über 91 Prozent erhielten: erstmals bei den Olympischen Spielen in Tokio, danach bei der Europameisterschaft in Hagen und schließlich bei den Europameisterschaften Anfang September vergangenen Jahres in Riesenbeck (da waren es sogar über 92 Prozent). Heute in Basel war es wieder so weit.

Mit 91,010 Prozent setzten Jessica von Bredow-Werndl und die inzwischen 17-jährige Trakehner Easy Game-Tochter überlegen an die Spitze. Grand Prix und Weltcup-Kür in Basel waren der 29. und der 30. Start der beiden seit den Olympischen Spielen 2021. Und genauso oft haben sie die Ehrenrunden seither angeführt. Man hat nicht den Eindruck, dass sie damit aufzuhören gedenken.

Apropos aufhören – Isabell Werths Emilio hat in Basel mit seinen nun 18 Jahren in Grand Prix und Kür Wertnoten bekommen, wie seit vier Jahren nicht mehr. Heute in der Kür waren es 87,950 Prozent, Rang zwei und das zweitbeste Kür-Ergebnis in Emilios gesamter Karriere. Einmal hat Werth seine Verabschiedung nun schon verschoben. Und offenbar ist Emilio der Meinung, er könnte eigentlich auch noch die ganze Saison gehen. Wer weiß, vielleicht gibt er mit 18 noch sein Championatsdebüt.

Über den dritten Platz konnten sich Matthias Alexander Rath und Destacado freuen. 81,750 Prozent gaben die Richter dem elfjährigen Desperados-Sohn. Das ist das erste Mal, dass bei dem Paar eine 8 als erste Ziffer im Ergebnis aufleuchtete.

Der vierte Deutsche in Basel, Sönke Rothenberger, belegte mit seinem Matchball den fünften Platz nach einer 79,225 Prozent-Runde. Mit 79,770 Prozent hatte sich Florian Bacher aus Österreich – bis 2018 noch Bereiter an der Spanischen Hofreitschule, was man seinem Sitz auch ansieht – und sein Oldenburger Fidertanz-Sohn Fidertraum davor gesetzt.

