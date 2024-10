Munich Young Talents mit Brianne Beerbaum & Co: Jugendspringturnier geht in die dritte Auflage

Vom 30. Oktober bis zum 3. November wird aus der Olympia-Reitanlage in München-Riem wieder ein Talentschuppen für die aufstrebenden Reiterinnen und Reiter aus ganz Deutschland. Von den Führzügelklassen bis hin zu Springprüfungen der Klasse S** wird ein vielfältiges Programm geboten. Ihr Kommen angekündigt haben bereits bekannte Namen wie Brianne Beerbaum und Luise Konle.

2022 schufen Hansi Blum und Bayerns Landesjugendleiterin Michaela Beer das Turnier mit der Idee, die Jugendarbeit im Springreiten mit einem in ganz Deutschland ausgeschriebenen Turnier gezielt zu fördern. Die Munich Young Talents gehen inzwischen in die dritte Auflage. Aufgrund der großen Nachfrage wird es auch in diesem Jahr einen fünften Turniertag geben. Es zeichnet sich bereits im Vorfeld ein hochklassiges Starterfeld ab.

Brianne Beerbaum & Co: Starkes Starterfeld für die Munich Young Talents

Mit 36 Prüfungen wartet die diesjährige Auflage der Munich Young Talents mit einem vollen Programm auf. Ihr Kommen angekündigt haben bereits in der Szene so bekannte Namen wie Brianne Beerbaum oder Luise Konle. Brianne Beerbaum hat in dieser Saison einen Lauf: Doppelgold beim Preis der Besten in Warendorf, Einzelbronze bei den Children-Europameisterschaften im niederländischen Kronenberg und Deutsche Jugendmeisterin in Riesenbeck. Die bayerischen Farben hält Luise Konle hoch. Sie sicherte sich jüngst bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Riesenbeck die Bronzemedaille bei den Junioren im Springsattel.

Qualifikationsmöglichkeiten für Bundesnachwuchschampionate

Darüber hinaus ist München-Riem auch wichtiger Standort für die Sichtungsprüfungen für das Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter, gefördert durch die Horst-Gebers-Stiftung und die Einlaufprüfung für das HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter.

Zuschauer herzlich willkommen

Zuschauer können die Nachwuchsreiter an fünf Tagen kostenfrei von den Rängen der Olympia-Reithalle anfeuern, Sitzgelegenheiten gibt es dank der großzügigen Reithalle ausreichend. Darüber hinaus sorgen einige Ausstellungsstände für die ersten Adventshopping Gelegenheiten. Auch für das leibliche Wohl ist dank kulinarischer Köstlichkeiten gesorgt.

Mehr Informationen zum Turnier gibt es hier.