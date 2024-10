Christoph Wahlers Mannschaftsweltmeister Carjatan S wird Lehrmeister

Er legte mit Christoph Wahler im Gelände den Grundstein für die Mannschafts-Goldmedaille bei der WM im italienischen Pratoni del Vivaro und startete zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 für die deutsche Mannschaft. Nun ist Schluss mit den ganz großen Bühnen der Vielseitigkeit für Carjatan S. Der Schimmelwallach wechselt als Lehrpferd zu Justus von Paepcke.

Keine schweren Vielseitigkeitsprüfungen mehr für Carjatan S. Der Holsteiner tritt eine Art „Vorruhestand“ an. Erwechselt als Lehrmeister zu dem 14-jährigen Nachwuchs-Vielseitigkeitsreiter Justus von Paepcke. Sein bisheriger Reiter und Mitbesitzer Christoph Wahler hat den Zeitpunkt ganz bewusst gewählt: „Mir war es wichtig, Carjatan topfit aus dem ganz schweren Sport zu verabschieden. Diesen Moment wollte ich auf keinen Fall verpassen, sondern aufhören, wenn es ihm leichtfällt, und somit hoffen wir nun, mit unserer Entscheidung einen idealen Übergang in sein späteres Rentenleben gewählt zu haben.“

Nordlicht Carjatan S: Über Auktion auf den Klosterhof Medingen

2009 kam bei Züchter Carl-Friedrich Söhrmann aus dem schleswig-holsteinischen Groß Buchwald Carjatan S von Clearway zur Welt. Der Vater Clearway ging unter dem Dänen Lars Bak Andersen selbst Springen bis 1,55 m. Er brachte zum Beispiel die gekörten Hengste Clarimo und Cayado. Carjatans Mutter Kajenna v. Galant Vert xx-Caletto I-Sawara xx brachte den für die Vielseitigkeit so benötigten Blutanteil mit. Carjatan entspringt dem Holsteiner Stamm 6788, aus dem etwa der bis 1,60 m unter Katharina Offel springende Quick Step D v. Quinar oder der gekörte Limbus v. Landgraf I kommen.

Den Einstieg in den Sport schaffte Carjatan 2014 mit dem in Norddeutschland ansässigen ungarischen Springreiter Krisztian Orban in ersten Springpferdeprüfungen der Klassen A und L. Unter Christoffer Forsberg siegte Carjatan bei seinem ersten Start in einer Geländepferdeprüfung. Im Herbst des gleichen Jahres war er Teil der auf Vielseitigkeitsyoungster spezialisierten Auktion „Top Eventers“, Von dort aus wechselte er in den Besitz der Familie Wahler auf den Klosterhof Medingen. Christoph Wahler war auf der Suche nach einem Nachwuchspferd mit Championatspotenzial bei der Auktion von Elmar Lesch fündig geworden.

Höhepunkt für Christoph Wahler und Carjatan S: Mannschaftsgold in Pratoni 2022

Siebenjährig gelang der Kombination sehr erfolgreich das internationale Debüt. Sie beendeten sechs von sechs gestarteten Prüfungen ohne Hindernisfehler im Gelände innerhalb der Top 10. Erfolgreich ging es für die beiden weiter und neunjährig warteten die ersten 3*-Prüfungen. Den Nationenpreis in Boekelo 2018 beendeten sie auf einem starken Platz 16. Damit verhalfen sie der deutschen Mannschaft mit zum Sieg.

Ein Jahr später demonstrierten beide, dass sie auf Vier Sterne-Niveau angekommen waren. Christoph Wahler und Carjatan S triumphierten in Houghton Hall und beendeten die Vier Sterne-Kurzprüfung CCI4* mit ihrem Dressurergebnis von 24,8 Minuspunkten. Die konstant guten Leistungen verschafften dem Paar im Herbst 2019 den ersten Championatseinsatz bei der heimischen Vielseitigkeitseuropameisterschaft in Luhmühlen, die sie auf Platz 20 abschlossen.

Brillant in Badminton

2021 verpassten beide nach einer tollen Runde im 5*-Kurs von Luhmühlen als zweite Reserve nur knapp die Nominierung für das nach Tokio zu den Olympischen Spielen gereiste deutsche Team. Ihre Verlässlichkeit beweisen sie im gleichen Jahr dann bei der EM in Avenches in der Schweiz, wo für sie Platz sieben in der Einzelwertung zu Buche steht.

Das Jahr darauf erfüllte sich Christoph Wahler dann einen langgehegten Traum. Er beendete mit dem Schimmelwallach den schwersten Vielseitigkeitskurse der Welt in Badminton. Im Gelände mit einer sensationellen Runde ohne Hindernisfehler nur knapp über der Idealzeit. Nach einigen Fehlern im Springen bedingt durch den sehr anspruchsvollen Geländekurs am Tag zuvor, bei dem der Holsteiner unterwegs auch noch ein Eisen verloren hatte, beendeten beide das Turnier auf einem respektablen Platz 22. Auch 2022 hatten beide Gelegenheit, sich auf der großen Championatsbühne zu beweisen und sprangen einmal mehr überragend im abschließenden Springparcours – Mannschaftsgold für Deutschland bei der WM im italienischen Pratoni del Vivaro! Im Einzel wurde es Platz 22.

Sein bestes Einzelergebnis bei einer Championatsteilnahme durfte das Paar 2023 bei der EM Vielseitigkeit im französischen Haras du Pin feiern – Platz vier hinter Sandra Auffahrt. Zuverlässig wie so oft galoppierte der Clearway-Sohn durch den abschließenden Springparcours – null Fehler! Silbermedaille für Deutschland.

Pech in Paris

2024 dann der letzte Einsatz bei den Olympischen Spielen in Paris. In der Dressur begannen Christoph Wahler und Carjatan S überragend, eine Vielseitigkeitsdressur zum Schwärmen. Bis zur Hälfte des versammelten Schritts, dort erinnerte sich der Schimmel daran, dass gleich der Galoppteil der Prüfung folgte – weg war die Losgelassenheit. 29,4 Punkte waren nicht das, was sich Christoph Wahler erhofft hatte, dennoch ging er entschlossen in den malerischen Geländekurs vor der Kulisse des Schloss von Versailles. Auch im Gelände begannen beide überragend.

Der Sprung 16 in Paris

Ein Sturz an einem trockenen Graben nach einem Tiefsprung ließ die deutschen Hoffnungen platzen und den Traum von einer Medaille für Wahler gleich mit. Seine erste Sorge nach dem Sturz: Was macht Carjatan? „In erster Linie guckt man, wie geht es dem Pferd, hat er es gut weggesteckt. Er ist zum Glück nicht gefallen, hat sich nicht weh getan, ist gut drauf. Das ist das Wichtigste und dem gilt unsere erste Sorge. Ich selbst habe es kaum gemerkt – der schlimmste Knacks ist jetzt eher der mentale“, sagte Wahler anschließend. Gesund und topfit – das ist der Holsteiner auch heute noch. Deshalb soll ihm nun die „Rente light“ helfen, langsam aus dem Sport Abschied zu nehmen.

Carjatan S wird Lehrmeister für Justus von Paepcke

Der 14-jährige Justus von Paepcke wird von nun an den großrahmigen Schimmel reiten und erste Einsätze im Nachwuchssport bestreiten. Die Unterstützung von Christoph Wahler wird dem Paar zu Beginn sicher sein. Er wird beide im Training und beim ersten Turnier engmaschig betreuen.

Rente auf Klosterhof fest eingeplant

Carjatan wird in den nächsten Jahren seine Rente auf dem Klosterhof Medingen antreten dürfen und bleibt deswegen im Besitz von Christoph Wahler. Er erklärte: „Carjatan bleibt weiterhin im Besitz von Lena Thoenies und mir. Daran wird sich nichts ändern. Ihn einfach wegzustellen, mit dem Gedanken ihm etwas Gutes damit zu tun, sah ich nicht als einen Gefallen an. Er liebt den Sport und das Geländereiten ist sein Leben. Daher sollen die Einsätze im Nachwuchssport nun ein schonenderer Übergang für ihn sein. Zwei-Sterne- Prüfungen sind für dieses Pferd, wie eine kurze Joggingrunde für uns. Aber das Level einer anstrengenden Fünf-Sterne-Prüfung wollte ich ihm nicht mehr zumuten und nun hat er viel Zeit sein Sportler-Leben angepasst ausklingen zu lassen. Ich denke, es ist für beide eine wunderbare Möglichkeit – für Justus und für Carjatan.“

Familie von Paepcke und Familie Wahler: Ein Kreis schließt sich

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wege der Familien Paepcke und Wahler kreuzen. Justus Großmutter Christa von Paepcke ist Züchterin eines weiteren Spitzenpferdes von Christoph Wahler: D’Accord FRH v. Diarado-Aarking xx stammt ebenfalls aus ihrem Stall und verhalf Wahler zur Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeit in Luhmühlen 2023. Mit der Besitzergemeinschaft für Carjatan S schließt sich somit der Kreis für die Familien von Paepcke und Wahler.

