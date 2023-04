Nicola Pohl siegt im Großen Preis von Busto Arsizio

Das Team Dagobertshausen ist momentan nicht zu stoppen. Dieses Wochenende war es Nicola Pohl, die einen großen Erfolg verbuchen konnte.

Für David Will war es ja gestern in Miami auch schon gut gelaufen, das konnte seine Schülerin und Stallbesitzerin Nicola Pohl heute noch toppen. Im Sattel des elfjährigen Selle Francais-Wallachs Catz de Sulpice v. Tresor de Virton gewann sie den Großen Preis beim CSI3* im italienischen Busto Arsizio. Seit knapp einem Jahr sind Pohl und der Wallach nun ein Team. Vorher ging er unter dem Franzosen Cyril Bouvard. Das heute war ihr zweiter Sieg seitdem und mit Abstand der bedeutendste, den sie sich in fehlerfreien 41,68 Sekunden verdient haben.

Nur den ersten drei Paaren waren zwei fehlerfreie Runden gelungen. Außer Pohl waren das noch zwei Schweizer Reiter: Fabio Crotta mit Calgary L (42,55, Rang zwei) und Annina Züger-Hächler im Sattel von Dicannus (42,91, Dritte.

Insgesamt hatten es sieben Paare ins Stechen geschafft. Platziert waren aber noch mehr, allen voran Pia Reich und ihre erfolgreiche OS-Stute Chaconie v. Chacco Blue, die die schnellste Vier-Fehler-Runde im ersten Umlauf geliefert hatten und damit Achte wurden. Ebenfalls schnell genug für eine Schleife waren Alexander Schill und Chelsea Gravelotte auf Rang elf.

