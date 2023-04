Corach Rambler gewinnt Grand National, aber drei Pferde sind gestorben

In Aintree wurde gestern das Grand National ausgetragen, das berühmteste Hindernisrennen der Welt. Aber leider auch eines der berüchtigtsten. Auch dieses Jahr starben in der Rennwoche drei Pferde. Der Sieg ging an einen Außenseiter.

17.000 Britische Pfund hat der neunjährige Corach Rambler seine Besitzer einst gekostet. Gestern verdiente er mit seinem Jockey Derek Fox knapp 700.000 Pfund nachdem er mit mehr als zwei Pferdelängen Vorsprung als Erster ins Ziel gekommen war. Und das beim ersten Anlauf im Grand National und als Außenseiter unter den 39 Startern.

Von denen haben 17 das Ziel erreicht, 22 nicht. Manche stürzten, andere verloren ihre Reiter und wieder andere wurden aus dem Rennen genommen. Ein Pferd stürzte gleich am ersten Hindernis und musste eingeschläfert werden. Noch ein weiteres Pferd starb am Samstag und ein drittes am Donnerstag.

Der Guardian berichtet, dass es mehr als 100 Festnahmen von Tierrechtlern gegeben hat, die gegen das Rennen protestieren wollten. Die Tagesschau schreibt, es seien 118 gewesen und zitiert Dene Stansall von der Organisation Animal Aid: „Hindernisrennen müssen verboten werden, um zu verhindern, dass sich die brutalen Gräueltaten wiederholen, die wir in dieser Woche in Aintree gesehen haben. Unschuldigen Rennpferden wird für Unterhaltung und Glücksspiel das Leben genommen.“

Sir Tony McCoy, früher einer der erfolgreichsten Hindernisjockeys überhaupt, hat im Namen seiner Kollegen gesprochen und seine Sicht der Dinge geschildert: „Die suchen nur nach Aufmerksamkeit und wir geben ihnen die auch noch.“ Viele der Demonstrierenden seien „noch nie in einem Stall gewesen. Die Pferde haben einen Zweck in ihrem Leben, wie wir alle. Leider passieren schlimme Dinge, wenn Leute zur Arbeit gehen“, so McCoy.