Noch ein Riesenbeck International Bruch-Pilot – Zwangspause für Eoin McMahon

Erst Ludger Beerbaum, dann Philipp Weishaupt, nun Eoin McMahon – die Beerbaum Stables sind dieses Jahr vom Pech verfolgt.

Eoin McMahon, am Wochenende noch Zweiter im Championat von Balve mit Mila, ist von einem fünfjährigen Pferd gestürzt und hat sich die Speiche am Unterarm gebrochen. Er fällt mehrere Wochen aus. Eigentlich hätte als nächstes die Global Champions Tour-Etappe in Stockholm für die beiden angestanden. Doch daraus wird nichts.

Für Ludger Beerbaum heißt das nun umplanen, denn die Global Champions League bestimmt die Saisonplanung. Letztes Jahr hatten die Reiter der Beerbaum Stables noch als „Berlin Eagles“ die Global Champions League gewonnen. Aktuell führt Riesenbeck International dank Christian Kukuk und Philipp Schulze Topphoff, die die Mannschaft in Cannes wieder an die Spitze des Rankings katapultiert haben.

Christian Kukuk hätte in einem der kommenden Nationenpreise für Deutschland reiten sollen. Aber nun soll er Eoin McMahon sowohl in Stockholm als auch danach bei der Etappe in Paris vertreten.

Danach stehen Monaco und La Coruña auf dem Zettel. Hier wird Patrick Stühlmeyer einspringen, der ja mit dem Kannan-Sohn Draco de Maugre allerbestens beritten ist. Das steht seit heute morgen fest.

„Wenn die kommenden vier Wochen vorüber sind und unsere Planungen einigermaßen aufgehen werden, fällt mir ein Stein vom Herzen“, sagte Beerbaum. „Hoffentlich bleiben jetzt alle Pferde und die dazugehörigen Reiter gesund.“