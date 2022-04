Opglabbeek: Kendra Claricia Brinkop gewinnt Großen Preis vor David Will

Deutscher Doppelerfolg im Großen Preis beim CSI2*-Grand Prix von Opglabbeek, Belgien.

Do it Easy heißt der neunjährige Wallach von Kendra Claricia Brinkop, und daran hat der Selle Francais-Vertreter sich heute einmal mehr gehalten. Seit Herbst letzten Jahres sind er und Brinkop ein Team bei den Stephex Stables und seither verging kaum ein Turnier, bei dem es nicht wenigstens eine Top drei Platzierung für die beiden gab. Das heute war der zweite Große Preis, den sie gewinnen konnten und ihr bislang größter Erfolg.

An ihre 36,68 Sekunden im Stechen des 1,45 Meter-Grand Prix kamen nicht einmal der sonst bekannt schnelle David Will und sein zehnjähriger Westfale Babalou v. Balous Bellini heran. Sie wurden Zweite mit 37,51 Sekunden. Über Rang drei konnte sich der Belgier Axel Vandoorne auf Ma-Belle vh Eegdeken (v. Cardento) freuen (37,96).

Noch ein deutscher Doppelerfolg

Nicht nur in der Zwei-, auch in der Ein-Sterne-Tour hätte es aus deutscher Sicht kaum besser laufen können. Hier stellte David Will den zwölfjährigen Vincent v. Van Gogh im Großen Preis über 1,35 Meter vor und gewann mit 40,25 Sekunden. Zweite wurde Hannah Schleef auf einem Pferd, das sowohl mit David Will als auch mit seinem Geschäftspartner Richard Vogel zahlreiche Erfolge in schnellen Springen gefeiert hat: dem Perigueux-Sohn Perry Khr (40,64). Mit einigem Abstand (42,27) folgten Kevin Thornton (IRL) und Empire Aeg Z auf dem dritten Rang.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.