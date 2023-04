Opglabbeek: Platz zwei in Großen Preisen der Junioren und Children für Mathies Rüder und Maximiliane Fimpel

Zum Abschluss des internationalen Nachwuchsturniers für Springreiter in Opglabbeek (BEL) standen noch die Großen Preise auf dem Plan. Am besten lief es für Mathies Rüder bei den Junioren und Maximiliane Fimpel bei den Children. Die Siege gingen allerdings zweimal nach Belgien und zweimal nach Irland.

Maximiliane Fimpel hielt mit der neunjährigen Holsteiner Stute Cartagena im U14-Großen Preis am Samstag aus deutscher Sicht die Fahnen hoch. Als eines von nur sechs Paaren qualifizierten sich die Cascadello I-Tochter und ihre Reiterin mit einer fehlerfreien Runde für das Stechen über 1,25 Meter. Im entscheidenen Parcours verließ Fimpel jedoch das Glück und es fiel eine Stange. Lediglich Chloé Hoste aus Belgien und ihre 14-jährige Stute Valeriane de Moyon blieben noch ein zweites Mal ohne Abwurf und in der Zeit und sicherten sich damit den Sieg. Für Maximiliane Fimpel bedeutete das Platz zwei, denn die anderen Stechteilnehmer bekamen im Stechen noch mehr Fehler. Mit Fynn Hobitz gab es noch für einen weiteren deutschen Reiter im Großen Preis der Children eine Schleife. Im Sattel von Valeron reichte es dank einer schnellen Vier-Fehler-Runde im Umlauf für Rang sieben.

Junge Reiter

Ebenfalls am Samstag mussten noch die U21-Reiter ran. Hier ging der Sieg nach Irland mit Seamus Hughes Kennedy und Castlefield Hera. Der Konkurrenz nahmen diese beiden im Stechen über eine Sekunde ab. Beste deutsche Reiterin der Prüfung war Johanna Beckmann. Mit Cheenook sammelte sie im Umlauf drei Abwürfe und war damit „einen raus“ aus der Platzierung.

Platz zwei für Mathies Rüder bei den Junioren

Am Sonntag um zwölf Uhr schlug dann die Stunde der U18-Reiter. Hier war das Stechen mit neun Paaren gut besetzt. Am Ende blieb aber auch hier die goldene Schleife in belgischer Hand. Yana Jansegers ritt mit Orlando van de Afspanning zu der besten Zeit von 33,77 Sekunden. Mathies Rüder hatte mit For Freedom das Nachsehen. Die Uhr stoppte für den elfjährigen For Fashion-Sohn und den Sohn von Vielseitigkeitsreiter Kai Rüder nach 35,48 Sekunden. Zu Abwürfen kam es nicht, sodass sich die beiden auf Rang zwei wiederfanden. Es ist der bisher größte Erfolg für das Paar bei einem Nachwuchsturnier. Denn in offenen Prüfungen haben Rüder und For Freedom bereits Erfahrung bis 1,50 Meter. Mathies‘ Teamkollege des Nationenpreises am Freitag, Thore Stieper, schaffte es ebenfalls noch in die Schleifenränge. Mit der Cassini-Tochter Cool Cat wurde er dank eines schnellen Vier-Fehler-Umlaufs Elfter.

Ponyreiter

Wie bei den Jungen Reitern blieb auch der Große Preis der Ponyreiter in irischer Hand. Kian Dore lieferte mit seinem zehnjährigen Wallach Sparkling Lackaghmore Joey das Bestergebnis im Stechen, für das sich nicht weniger als zwölf Paare qualifiziert hatten. 37,58 Sekunden ohne Fehler reichten zum Sieg für das Paar. Bestes deutsches Paar war Antonia Häsler mit Clarissa. Mit der 14-jährigen Coronas-Tochter ritt Häsler im Stechen auf Sicherheit und wurde mit einer fehlerfreien Runde in 44,65 Sekunden Siebte.

Hier finden Sie alle Ergebnisse vom CSIO Youth in Opglabbeek 2023.