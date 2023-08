Rene Dittmer siegreich im Championat auf Hof Waterkant

Unter 18 Nullerfehlerritten musste die Entscheidung fallen im Championat auf Hof Waterkant. Am schnellsten unterwegs war einer, der wenn schon nicht von der Waterkant, dann aber immerhin vom Elbufer stammt.

Stade liegt gar nicht so weit entfernt von Pinneberg-Waldenau. Nur, dass die Elbe zwischen dem Hof Waterkant und der Hansestadt liegt. Dort in Stade betreibt Rene Dittmer seinen Springstall. Heute hat der 30-Jährige einen großen Erfolg am anderen Elbufer gefeiert: Sieg im Championat auf Hof Waterkant.

2023 ist das Jahr des Mannes, der eigentlich ein Wirtschaftsstudium begonnen hatte, sich aber dann doch für die Reiterei entschieden hat. Mehrere Jahre hat er bei Meredith Michaels Beerbaum und ihrem Mann Marcus geritten. Vor zweieinhalb Jahren hat er sich dann entschieden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Im Sattel der Holsteiner Stute Corsica v. Connor war keiner schneller in dem 1,50 Meter Zwei-Phasen-Springen.30.000 Euro gab es zu gewinnen. Für den Sieg kassierte Dittmer 7.500 Euro. Wichtiger war aber, in welchem Umfeld er diesen Sieg hinbekommen hat: „Ich hatte schon einige gute Platzierungen mit Corsica, aber das hier war der erste Sieg mit ihr auf diesem Niveau, also bei einem CSI4*“

Hausherrin Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Werbegesicht des Sponsors der Prüfung, der Itzehoer Versicherungen, wurde Zweite. Sie war ebenfalls holsteinisch beritten, aber auch „meyerisch“. Die Stute Cornela, bereits in diesem Jahr unter anderem Siegerin im Championat von Balve, stammt aus der Zucht und dem Besitz von Friedrich Meyer, Jannes Vater. Sie ist mütterliche Halbschwester zum Holsteiner Siegerhengst Esmeraldo.

Dritte wurde Mynou Diederichsmeier mit der Fuchsstute Quick and Fly. Insgesamt waren 13 Paare nicht nur im Umlauf, sondern auch in der entscheidenden zweiten Phase dieses Springens ohne Abwurf geblieben.

