Richard Vogel Zweiter im Großen Preis zum Auftakt in Wellington

Erstes Turnierwochenende des Jahres 2024, erster Großer Preis in Wellington, erste Top drei-Platzierung für Richard Vogel.

Einen Auftakt nach Maß hatte dieses Wochenende der Weltranglisten-Zehnte (und damit beste Deutsche) Richard Vogel in Wellington. Mit Cydello trat er zweimal an und war zweimal Zweiter, darunter auch im Großen Preis.

Der war mit 75.000 Dollar dotiert. Der Sieg wurde zur Beute des Libanesen Jad Dana auf einem Pferd, das in Europa gut bekannt ist: ABC Quantum Cruise. Der nun 15-jährige Ire v. Obos Quality war von Familie Charles in den Sport gebracht worden, erst von Mannschaftsolympiasieger Peter Charles, später hoch erfolgreich unter dessen Sohn Harry. 2021 wurde Quantum Cruise verkauft. Er sprang zunächst unter Hector Florentino Roca für die Dominikanische Republik, in der ersten Jahreshälfte 2023 unter Matt Williams für Australien und seit Herbst unter Jad Dana.

Mit letzterem war Quantum Cruise nun das dritte Turnierwochenende im Einsatz und das dritte Wochenende siegreich. Wenngleich dies auch ihr erster Großer Preis war. Mit zwei fehlerfreien Runden in nicht einzuholenden 37,038 Sekunden holten sie sich den 22.500 Dollar-Jackpot.

Richard Vogel brachte dieses Wochenende den zehnjährigen Hannoveraner Wallach Cydello zum Einsatz, mit dem er in Mexiko schon Große Preise gewonnen hatte. Dass der gut in Form ist, hatte er schon am Donnerstag demonstriert. Schon da war er strafpunktfrei Zweiter gewesen. Am Sonntag setzte der Cascadello-Sohn, bei dem Vogel seit Dezember Mitbesitzer ist, noch eins drauf. Zweimal null, 38,121 Sekunden.

Rang drei sicherte sich der Kolumbianer Roberto Teran Tafur auf dem ebenfalls von Cascadello abstammenden Wallach Santana. Der hieß mal Carthage und stammt aus der Zucht von Michael Schwarzfischer. Er ging 2020/21 unter Richard Vogel und David Will. Seit Dezember 2021 ist er nun in US-amerikanischem Besitz und im darauffolgenden Frühjahr saß erstmals Roberto Teran Tafur mit weißer Reithose in seinem Sattel.

