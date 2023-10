Mexiko: Wieder ein Großer Preis an Richard Vogel und Cydello

Vermutlich wird Richard Vogel im nächsten Jahr nicht mehr eingeladen zu den Turnierwochenenden in San Miguel de Allende, Mexiko. Heute holte er sich den zweiten Großen Preis in Folge – nur zwei von sechs Siegen und unzähligen weiteren Schleifen in weniger als vier Wochen in Mexiko.

Bei beiden Grand Prix-Siegen saß Richard Vogel im Sattel des neunjährigen Hannoveraners Cydello v. Cascadello-Forsyth. Der Fuchs steht noch im Besitz seiner Züchter, Familie Schörning. Bettina Schörning hatte ihn zunächst selbst turniermäßig vorgestellt, die Zügel dann aber an Franziska Baum-Gundlach übergeben, die Cydello von Springpferde A bis M begleitet hat. Die ersten internationalen Erfahrungen sammelte er unter Constantin Popescu, kehrte dann aber zu Baum-Gundlach zurück. Noch im Juli war sie mit ihm in Darmstadt S-platziert, dann übernahm Richard Vogel. Und gewann gleich beim ersten Turnier in Biblis das S** mit Stechen. In dem Stil ging es weiter mit dem Ergebnis, dass sie nun zwei Große Preise in Folge gewonnen haben.

Heute ging Cydello das erste Mal über 1,50 Meter auf CSI3*-Niveau. Den Unterschied zu CSI2* und 1,45 Meter scheint er nicht bemerkt zu haben. Sieben Paare im Stechen, vier ein zweites Mal null, aber keines so schnell wie Vogel und sein Fuchs. Bei 38,70 Sekunden stoppte die Uhr.

Zweiter wurde der Italiener Emanuele Camilli im Sattel von Chacco’s Girlstar (39,11), gefolgt von der US-Reiterin Bliss Heers auf Goodbye (40,77).

Einen weiteren Erfolg fürs Team Aubenhausen gab es dank Veronica Tracy. Der US-Reiterin gehört unter anderem Cepano Baloubet, sie reitet aber auch selbst. Im letzten Jahr erwarb sie die Württemberger Stute Graphik, mit der Sophie Hinners innerhalb kurzer Zeit hoch erfolgreich gewesen war. Und auch unter ihrer neuen Reiterin macht die Graf Rhapsody-Tochter einen super Job. Der heutige sechste Platz ist die dritte Schleife in Folge.

