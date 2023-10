Riad: Christian Kukuk gewinnt letzte Global Champions Tour-Etappe, Smolders Gesamtsieger

Was für ein Wochenende für die Riesenbecker in Riad! Gestern holten Philipp Weishaupt und Eoin McMahon mit dem Sieg in der letzten Etappe die Global Champions League-Gesamtwertung. Heute fliegen Christian Kukuk und Checker im Großen Preis allen davon.

Acht Paare hatten das Stechen um den Großen Preis bei der letzten Global Champions Tour-Etappe in Riesenbeck erreicht, aber nur drei blieben ein zweites Mal fehlerfrei. Aber Christian Kukuks Checker hängte gleich alle ab. Der inzwischen 13-jährige Westfale v. Comme il faut hatte seine Qualität ja unter anderem auch 2021 unter Beweis gestellt, als er seinen Reiter auf den dritten Platz im Rolex Grand Prix von ’s-Hertogenbosch getragen hatte. Doch in den letzten Jahren hatte man den Eindruck, Checker stünde etwas im Schatten von Mumbai. Dieses Jahr startete er wieder durch, unter anderem in Rom. Und vor allem heute in Riad.

In fehlerfreien 37,56 Sekunden ließen die beiden der Konkurrenz keine Chance, galoppierten zum Sieg und damit zu gut 170.000 Euro Preisgeld, zu denen noch weitere 76.000 Euro kamen für Rang vier in der Gesamtwertung der Global Champions Tour 2023. Da konnten sie mit ihrem heutigen Erfolg einige Plätze gutmachen. Das allerdings war gar nicht Kukus vorrangiger Plan gewesen.

„Ich kann nur grinsen. Ich bin gerade sehr sehr emotional. Ich bin hergekommen mit dem Ziel, das Ticket für den LGCT Super Grand Prix zu gewinnen (das an die jeweiligen Sieger der 15 Etappen geht, Anm. d. Red.). Das nun mit nach Hause zu bringen und die Ziellinie als Sieger zu kreuzen, ist einfach unglaublich.“

Weitere Ergebnisse

Zumal er und Checker ein hoch verdientes Paar hinter sich gelassen haben: die Mannschaftsolympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Malin Baryard-Johnsson und ihre geniale, aber schwierige Indiana. Mit 37,72 Sekunden waren die beiden kaum langsamer.

Nummer drei unter den Fehlerfreien, ebenfalls schneller als der Rest, waren Frankreichs Simon Delestre und sein Diarado-Sohn Dexter Fontenis Z in 38,31 Sekunden.

Die anderen Deutschen hatten kein Glück. Philipp Weishaupt hatte seinem Superstar Zineday nach seiner Top-Leistung gestern ohnehin freigegeben. Bei Christian Ahlmann und Mandato van de Neerheide fiel eine Stange im ersten Umlauf. Je zwei Abwürfe wurden es bei Gerrit Nieberg auf Ben und Laura Klaphake mit Davenport.

Der Gesamtsieger

Acht Fehler hatten heute auch Harrie Smolders und sein Holsteiner Hengst Urikas vd Kattevennen. Die konnten die beiden sich eigentlich nicht leisten, denn sowohl Maikel van der Vleuten als auch Henrik von Eckermann waren Smolders im Rennen um die Global Champions Tour-Gesamtwertung dicht auf den Fersen. Aber auch sie kamen nicht ungeschoren davon.

Maikel van der Vleuten erreichte mit seinem Championatspferd Beauville Z zwar das Stechen hatte hier aber einen Abwurf, am Ende Rang sieben. Die unangefochtene Nummer eins der Welt, Henrik von Eckermann, hatte den King persönlich mit nach Riad gebracht. Aber auch einem King Edward kann mal ein Fehler passieren. Mit der schnellsten Vier-Fehler-Runde wurden sie Neunte.

Doch beide Ergebnisse reichten nicht, um Smolders vom Thron zu stoßen. Der Niederländer holte sich damit zum zweiten Mal nach 2017 die Gesamtwertung und kassierte dafür einen Bonus von 294.500 Euro.

Mit sechs Punkten Abstand folgte Maikel van der Vleuten auf Platz und sorgte damit für einen niederländischen Zweifacherfolg. Gerade mal einen halben Punkt Abstand auf Van der Vleuten hat Henrik von Eckermann auf Rang drei.

Die Gesamtwertung der Global Champions Tour 2023 finden Sie hier.

Alle Ergebnisse des heutigen Großen Preises hier.