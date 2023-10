Schweiz ernennt Michel Sorgs Nachfolger als Equipechef der Springreiter

Die Schweizer Springreiter haben einen neuen Equipechef. Der Niederländer Peter van der Waaij, bislang Assistent des niederländischen „Bondscoach“ Jos Lansink, übernimmt ab 1. Januar 2024 das Amt.

Peter van der Waaij, 29, wird Kaderverantwortlicher und Equipechef der Schweizer Springreiter. Er tritt damit die Nachfolge von Michel Sorg an, der Geschäftsführer des Schweizerischen Pferdesportverbandes SVPS wird. An seiner Seite hat Van der Waaij weiterhin Thomas Fuchs als Trainer und Daniel Etter als stellvertretenden Equipechef.

Peter van der Waaij war bislang Assistent des niederländischen Nationaltrainers, Jos Lansink. Außerdem war er als Pferdesportjournalist und Kommentator für Springsport im Einsatz. Er führt mit seiner Frau einen Ausbildungs- und Handelsstall in den Niederlanden.

Die Schweizer Pferdewoche zitiert Peter van der Waaij: „Vielen der Schweizer Teammitglieder bin ich bereits in den letzten Jahren auf den internationalen Turnieren begegnet und habe ihre Resultate verfolgt. Es ist mir wichtig, die nationale Pferdesportszene in der Schweiz noch besser kennenzulernen. Deshalb werde ich regelmäßig hier anzutreffen sein, damit ich persönlichen Kontakt mit den Organisatoren und Athleten pflegen kann. Ich freue mich sehr, mit dem Schweizer Team zu arbeiten, das zu den besten der Welt gehört, bin mir aber auch der grossen Verantwortung bewusst, die diese Aufgabe mit sich bringt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam als Team mit den Reitern, ihren Pferden, dem gesamten Staff, den Besitzern und Grooms die Schweiz an der Weltspitze vertreten werden.“