Sport am Wochenende: Weltcup in Oslo, Vier-Sterne-Vielseitigkeit in Strzegom und mehr

Nun startet auch Westeuropa in die Weltcup-Saison 2023/24. Zunächst geht es in den Parcours nach Oslo. Im Busch wird es außerdem in Strzegom spannend.

Internationales Offizielles Weltcup-Springturnier (CSIO-W4*) vom 11. bis 15. Oktober in Rabat/MAR

Nachdem André Thieme am vergangenen Wochenende in Marokko bereits Dritter im Weltcup-Springen werden konnte, wird er diese Woche erneut versuchen, ganz vorne mitzureiten. ClipMyHorse.TV überträgt ab Donnerstag live aus Rabat.

Andre Thieme (Plau am See); Lucia Voß (Tasdorf).

Weitere Informationen unter: www.fei.org/events/2018_CI_0265/Rabat

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 11. bis 15. Oktober in Oslo/NOR

Drei Reiter aus Deutschland machen sich auf den Weg nach Norwegen, um dort in der ersten Weltcup-Etappe der westeuropäischen Liga zu starten. Mit Daniel Deußer reisen Bingo Ste Hermelle, Otello de Guldenboom sowie der Rolex Grand Prix-siegreiche Tobago Z mit auf den Weg nach Oslo. Philipp Schulze Topphoff bringt Avantus und seine Global Champions League-erfolgreiche Carla an den Start. Und Mario Stevens wird man mit Starissa, seinem Erfolgspartner bei der Goldmedaille in Balve 2022 erleben sowie Botakara und Carrie. Auch die Konkurrenz bringt erfahrene Fünf-Sterne-Pferde mit in die norwegische Hauptstadt. Ein Wörtchen um den Sieg in der ersten Weltcup-Etappe mitreden wollen sicherlich Paare wie Andres Schou (DEN)/Darc de Lux, Pieter Devos (BEL)/Topie de la Roque, Simon Delestre (FRA)/Dexter Fontenis Z oder auch Martin Fuchs (SUI) mit Commissar Pezi. ClipMyHorse.TV überträgt auch aus Oslo live – ab Freitag.

Daniel Deußer (Deutschland); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Mario Stevens (Molbergen).

Weitere Informationen unter: www.oslohorseshow.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 9. bis 15. Oktober in Oliva/ESP

Leonie Böckmann (Lastrup); Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Stephi de Boer (Dötlingen); Jan Distel (Marburg); Isabelle Grandke (Zeven); Christoph Könemann (Deutschland); Anna Maria Kuhlmann (Hennef (Sieg)); Maximilian Lill (Hennef); Hilmar Meyer (Morsum); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Björn Nagel (Friedrichskoog); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Nicola Pohl (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 12. bis 15. Oktober in Vejer de la Frontera/ESP

Tobias Kuhlage (Deutschland); Katharina Offel (Deutschland); Jana Wargers (Emsdetten).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 12. bis 15. Oktober in Gorla Minore /ITA

Tiara Bleicher (München); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcel Marschall (Altheim); Julia Schacht (Deutschland); Simon Widmann (Markt Schwaben)..

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 11. bis 14. Oktober in Beijing/CHN

Celine Chu (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.beijingmasters.com

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIOY3*-L/J2*-L/P2-L/CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 11. bis 15. Oktober in Strzegom/POL

Das Nationenpreisfinale in Boekelo lief nicht gerade überragend für die deutschen Vielseitigkeitsreiter. Zwei Stürze im Gelände ließen das deutsche Team platzen. Drei andere Paare gehen nun im CCI4*-L von Strzegom an den Start. Heike Jahncke konnte mit Mighty Spring hier im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen sammeln, als die beiden in der gleichen Prüfung Rang vier belegten. Für Jana Schoupal und Donnacelli wird es das Debüt in einer Vier-Sterne-Lang-Prüfung. Maj-Jonna Ziebell startete in einer solchen Prüfung zuletzt im April dieses Jahres, damals wurde es Rang 16 mit Chiquita. In der Ponyprüfung werden fast alle der sensationellen Gold-Reiterinnen der EM erwartet, Sina Brügger, Nell Röming und Pita Schmid. Olympioniken wie Michael Jung und Nachwuchscracks wie Mathies Rüder werden in Polen ebenfalls starten. ClipMyHorse.TV überträgt ab Freitag live.

CCIOY3*-L: Linn Klümper (Gescher); Jule Krueger (Hamburg); Nicoletta Massmann (Bad Homburg); Amelie Reisacher (Memmingen); Mathies Rüder (Fehmarn); Emma Wiedenhöft (Haste).

CCIOJ2*-L: Hannah Busch (Schwalmstadt); Neel Friedrich Dehn (Schwesing); Isabelle Grom (Neustadt); Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land); Clara Prinz (Telgte); Pita Schmid (Neumark); Anna-Lara Tauscher (Hoffeld).

CCIOP2-L: Sina Brügger (Ascheberg); Emma Fischer (Norderstedt); Max Hausser-Knabe (Zittau); Finja Maaser (Warnau); Anni Müller (Liebenburg); Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land); Nell Röming (Barsinghausen); Pita Schmid (Neumark); Pia Sophie Schreiber (Bocholt); Milla Staade (Düsseldorf).

CCI4*-L: Heike Jahncke (Ganderkesee); Jana Schoupal (Verden); Mai-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI4*-S: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Alina Dibowski (Döhle); Fabian Held (Massenhausen); Beeke Jankowski (Schmalensee), Michael Jung (Horb); Nadine Marzahl (Munster); Jan Matthias (Großenwiehe); Katharina Meyer (Munster); Cord Mysegaes (Ganderkesee); Anna Lena Schaaf (Voerde); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf); Julia Weiser (Dorstadt).

CCI3*-L: Nicolai Aldinger (Egestorf); Sven Lux (Horb-Talheim); Jan Matthias (Großenwiehe); Jerome Robine (Warendorf); Kai Rüder (Fehmarn).

CCI3*-S: Juliane Barth (Hanstedt); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Beeke Jankowski (Schmalensee); Michael Jung (Horb); Theresa Kisselbach (Kassel); Tabea Knüppel (Egestorf); Katharina Kopp (Adendorf); Jule Krueger (Hamburg); Ben Leuwer (Wachtberg); Sven Lux (Hob-Talheim); Jan Matthias (Großenwiehe); Philipp Riedesel (Altkamp); Nina Schultes (Neuhütten); Emilia Vogel (Ratingen); Julia Warner (Bleckede).

CCI2*-L: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Zoe Deusing (Schöffengrund); Andreas Dibowski (Döhle); Svenja Eckert (Thomasburg); Christian Gärtner (Crostwitz); Sophie Grieger (Massenhausen); Emma Hartmann (Mechernich); Beeke Jankowski (Schmalensee); Julia Krajewski (Warendorf); Libussa Lübbeke (Wingst); Lena Reinstorf (Neustadt); Jerome Robine (Warendorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Jana Schoupal (Verden); Felicia von Baath (Salzhausen); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI2*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Juliane Barth (Hanstedt); Antonia Baumgart (Düsseldorf); Hannah Busch (Schwalmstadt); Catharina Dannenmann (Stuttgart); Justin Fischer (Norderstedt); Sophie Harms (Papendorf OT Groß Stove); Carolin Hörning (Rutesheim); Laura Jahn (Neu Duvenstedt); Michael Jung (Horb); Tabea Knüppel (Egestorf); Jana Lehmkuhl (Warendorf); Pia Leuwer (Wachtberg); Sven Lux (Horb-Talheim); Nicoletta Massmann (Bad Homburg); Jessica Nagy (Rodewisch); Smilla Maline Philipp (Elsdorf); Madeleine Victoria Schwerdt (Falkensee); Linda Stiefelmeyer (Neißeaue).

CCI1*-Intro: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); India Flockerzi (Mainz); Carla Hanser (Wasserburg); Clara Harbrink (Warnsdorf); Max Hausser-Knabe (Zittau); Carlo Klippel (Winsen); Katharina Kopp (Adendorf); Jana Lehmkuhl (Warendorf); Pia Leuwer (Wachtberg); Sven Lux (Horb-Talheim); Antonia Massmann (Bad Homburg); Anni Müller (Liebenburg); Amelie Reisacher (Memmingen); Anna Lena Schaaf (Voerde); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf); Mia Lucia Schaper (Kamen).

Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S) vom 12. bis 15. Oktober in Kaposvár/HUN

CCI3*-L: Charlotte Whittaker (Ampfing).

CCI3*-S: Carina-Julia Fede (Grafenwörth); Petra Glinski (München).

Weitere Informationen unter: www.lovasakademia.hu

Internationales Distanzturnier (CEI2* 120/2* 70+(2)/1* 100) vom 13. bis 14. Oktober in Fontainebleau/FRA

CEI2* 120: Sabrina Arnold (Kirchheim).

CEI2* 70+(2): Ralf Huschke (Bochum).

CEI1* 100: Andrea Michaela Vogl (Atting); Anne von Zukowski (Deutschland).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Lier/BEL vom 11. bis 15. Oktober; www.azelhof.be

CSI 2*/1*/YH San Giovanni in Marignano/ITA vom 12. bis 15. Oktober; www.horsesrivieraresort.net

CSI 2*/1*/YH Wroclaw/POL vom 12. bis 15. Oktober;

CSI 2*/1*/YH Vilamoura/POR vom 09. bis 15. Oktober; www.vilamouraequestriancentre.com