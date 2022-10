Erste lange Vier-Sterne-Vielseitigkeit, erster Sieg für Calvin Böckmann vor Sophie Leube

Im polnischen Strzegom nahmen am Wochenende rund 140 Paare aus Deutschland an Vielseitigkeitsprüfungen teil. Den Höhepunkt, die lange Vier-Sterne-Vielseitigkeit, gewann in seinem ersten Anlauf Calvin Böckmann mit Altair de la Cense. Zweite wurde Sophie Leube mit Jadore Moi. Für sie und einige weitere Paare lief es ziemlich gut.

Die lange Vier-Sterne-Prüfung war mit elf Paaren vergleichsweise „dünn“ besetzt. Die vier deutschen Reiter belegten am Schluss die ersten vier Plätze. Das CCI4*-L wurde schließlich im Springen entschieden. Sophie Leube hatte mit ihrer bereits auf diesem Niveau siegreichen Conthargos-Tochter Jadore Moi nach Dressur und dem einzigen gänzlich fehlerfreien Geländeritt mit 29,8 Punkten in Führung gelegen. Calvin Böckmann und seine „Ali“, Altair de la Cense, hatten vier Zeitfehler im Gelände gesammelt und dadurch ihr Ergebnis auf 36,1 Punkte erhöht. Damit belegten sie vor dem Springen den zweiten Rang.

Nur ein fehlerfreier Parcours

Aber im Parcours sollten die Karten nochmal neu gemischt werden. Als vorletzter Starter wussten der amtierende Deutsche Meister der Jungen Reiter und sein 14-jähriges Erfolgspferd Altair de la Cense die Führenden unter Druck zu setzen. Die Selle Français-Stute ließ sich unter Böckmann keinen Fehler zu Schulden kommen und kam lediglich etwas über die Zeit ins Ziel. Damit addierten sie „nur“ 0,8 Punkte für Zeitüberschreitung zu ihrem Ergebnis dazu, 36,9 Punkte bedeutete das unter dem Strich. Sophie Leube konnte sich somit mit ihrer zwölfjährigen DSP-Stute noch einen Springfehler und ein paar Zeitfehler erlauben.

Doch es wurden mehr. Zwei Abwürfe schlugen für das Paar am Ende zu Buche, und auch die Zeit reichte nicht ganz. Insgesamt kassierten sie somit 9,2 Punkte. In der Endabrechnung bedeutete das 39,0 Punkte für Leube und ihre Conthargos-Stute. Somit standen Calvin Böckmann und Altair de la Cense als Sieger im CCI4*-L fest!

Ein idealer Abschluss für Böckmann, der neben dem Deutschen Meister-Titel in dieser Saison ja auch Rückschläge zu verkraften hatte, wie bei seinem Sturz im Gelände von Hartpury bei der diesjährigen Junge Reiter-EM. Auch damals war seine vierbeinige Partnerin Altair de la Cense. Umso schöner, dass die beiden ihre Saison nun auf diese Weise beenden konnten. Gleichzeitig ist der Sieg zukunftsweisend: Die goldene Schleife in der langen Vier-Sterne-Prüfung ist für das Paar die Eintrittskarte für noch größere Aufgaben im nächsten Jahr, wo Böckmann bei den Senioren starten wird. Via Instagram teilte der 21-Jährige den Erfolg mit seiner Community: „Unglaublich dankbar und stolz auf dieses Pferd und die gemeinsame Reise bis hierher! Ein großes Dankeschön an alle um mich herum, die uns unterstützt haben!“

Rang zwei ging somit an Sophie Leube mit Jadore Moi. Auf dem dritten Rang folgte Nina Schultes mit dem 15-jährigen Grafenstolz-Sohn Grand Prix (51,9), Platz vier ging an Heike Jahncke mit der Mighty Magic-Tochter Mighty Spring (52,4).

Sieg im CCI3*-S für Sweetwaters Ziethen von Sophie Leube

Eine goldene Schleife gab es für Sophie Leube in Stzregom aber auch, nämlich in der kurzen Drei-Sterne-Prüfung. Dort brachte sie den ehemaligen Weltmeister der jungen Vielseitigkeitspferde an den Start, den Trakehner Hengst Sweetwaters Ziethen. Der neunjährige Abendtanz-Sohn ging die beste Dressur des Starterfeldes (25,5) und ließ sich im Parcours nichts zu Schulden kommen. 3,6 Zeitfehler im Gelände reichten schließlich knapp für den Sieg mit 29,1 Punkten vor Felix Vogg (SUI) mit Colero (30,1) und Pietro Grandis (ITA) auf den Plätzen drei und vier mit Fortune III (30,8) und Day of Glory (36,0).

Julia Krajewski und Nickel gewinnen CCI3*-L

Noch einen deutschen Sieg gab es in der langen Prüfung auf Drei-Sterne-Niveau. Hier stellte die Vizeweltmeisterin und Olympiasiegerin Julia Krajewski den erst achtjährigen Numero Uno-Sohn Nickel vor. Schon mit dem Dressurergebnis von 25,7 hatte das Paar rund einen Springfehler Luft auf die nach der Dressur Zweitplatzierten, Falk-Filip-Finn Westerich mit Palm Beach. Ihre Führung sollten Krajewski und der Holsteiner Hengst im Laufe der Prüfung aber sogar noch weiter ausbauen. Aus dem Gelände kam das Paar mit lediglich 1,2 Zeitfehlern, was an ihrer Führung nichts änderte. Den Parcours meisterte das Paar dann fehlerfrei und in der Zeit. Das Endergebnis von 26,9 Punkten bedeutete den klaren Sieg für Krajewski und den achtjährigen Holsteiner aus einer Lorentin-Mutter – und das in seiner ersten langen Drei-Sterne-Prüfung überhaupt.

Einen internationalen Sieg hatte Nickel aber schon vorher auf seinem Konto. Ebenfalls in Strzegom siegte der Hengst vor ziemlich genau einem Jahr unter der Juniorin Sophia Rössel in einer Junioren-Prüfung und sammelte danach unter Krajewski schon Platzierungen bis Drei-Sterne-Niveau.

An dritter Stelle konnte sich in der Prüfung Anna Siemer mit der ebenfalls achtjährigen Lillybelle Ea platzieren (36,1). Zwischen Siemer und Krajewski schob sich noch Aria Ramkali aus Schweden mit Flanders (34,2).

Felix Etzel auf Platz drei im CCI4*-S

Spannend war auch die Entscheidung in der kurzen Vier-Sterne-Prüfung. Ein Start-Ziel-Sieg wurde es für die Finnin Sanna Siltakorpi mit Bofey Click und 40,0 Punkten trotz Zeitfehlern im Gelände und einem Abwurf im Springen. Sowohl Gelände als auch Parcours der Prüfung schienen es aber auch in sich zu haben. Kein einziges Paar kam ohne Punkte aus dem Gelände und nur eine Kombination beendete den Parcours fehlerfrei. Bei dieser Kombination handelte es sich um Pawel Warszwaski und Hatteria II, die sich damit Platz zwei sicherten (49,2).

Die Dritten werden die Dritten sein hieß es bei Felix Etzel und seinem achtjährigen Trakehner Wallach Promising Pete. Der Hirtentanz-Sohn zeigte unter Etzel die drittbeste Dressur (31,1), und behielt diesen Rang auch nach dem Gelände bei trotz Zeitüberschreitung und somit 14,4 weiteren Strafpunkten. Im Parcours lief es auch nicht ganz glatt, ein Abwurf und 1,2 Punkte für die Zeit kamen da noch auf das Ergebnis oben drauf. Mit insgesamt 50,7 Punkten belegte das Paar am Ende den dritten Platz.

Jugend ebenso erfolgreich

Auch die deutschenNachwuchsreiter der Vielseitigkeit versammelten sich in Strzegom. In den Jugendprüfungen siegten Zoe Deusing und Alemania bei den Junioren, Marlene Hayessen mit Betty Boo bei den Ponyreitern und Carla Hanser mit Castagnola bei den Jungen Reitern.

Positives Fazit von Peter Thomsen

„Die Leistungen unserer deutschen Paare hier ist hoch einzuschätzen, da die Kurse in diesem Jahr sehr anspruchsvoll waren, vor allem für diese Jahreszeit und im Vergleich zu den Vorjahren. Das hat Pferde und Reiter auf jeden Fall weitergebracht, auch für die diejenigen, bei denen es eventuell nicht so gut geklappt hat. Sie wissen jetzt auch, woran sie im Winter arbeiten müssen – und dann geht es im nächsten Jahr weiter“, zog Bundestrainer Peter Thomsen ein positives Resümee.

Alle Ergebnisse aus Strzegom finden Sie hier.