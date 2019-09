Simone Blum ist schwanger

Springreiterin Simone Blum, die gerade Vize-Europameisterin mit dem Team geworden ist, erwartet ihr erstes Kind.

Im Hause Blum wird es Nachwuchs geben. Das verkündete Simone Blum auf Instagram. „Liebe im Bauch. Unser größtes Glück ist unterwegs“, postete sie und: „Große Dinge beginnen oft klitzeklein.“

Simone Blum ließ sich mit ihrer Superstute Alice letztes Jahr in Tryon zur Weltmeisterin küren. Zuletzt waren die beiden bei der Europameisterschaft in Rotterdam am Start und gewannen Team-Silber. In der Einzelwertung landete das Paar auf Platz vier. Beim CHIO in Aachen wurden sie mit dem deutschen Team Zweite im Nationenpreis, im Großen Preis wurde es Platz vier.

St.GEORG wünscht alles Gute!