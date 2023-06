Sophie Hinners und Vittorio auf der Überholspur beim CSI3* Kessel

Es läuft dieses Wochenende bei Sophie Hinners, die beim CSI3* im niederländischen Kessel von Erfolg zu Erfolg springt.

Im Sattel von Vittorio sicherte sich Sophie Hinners heute den Tageshöhepunkt in Kessel, nachdem sie gestern schon Zweite gewesen waren. Schon seit fünf Jahren sind Hinners und der 15-jährige Hannoveraner v. Valentino ein Team. Zusammen haben sie unter anderem 2021 die Deutsche Meisterschaft der Springreiterinnen in Balve gewonnen. Zuvor war der Wallach auch schon unter Max Kühner und Ian Millar aktiv. 2022 ist er kaum gegangen, doch dieses Jahr war er schon mehrfach wieder gut platziert. Der letzte Sieg liegt allerdings lange zurück. Das war 2021 beim EEF-Nationenpreis Halbfinale in Budapest. Aber heute war es wieder so weit.

Sophie Hinners und Vittorio führten die Ehrenrunde der heutigen Qualifikation für den Großen Preis beim CSI Kessel an. Es war ein 1,45 Meter-Springen mit Stechen. Neun Paare qualifizierten sich dafür, vier blieben ein zweites Mal fehlerfrei, keines war so schnell wie Hinners und Vittorio, die mit 36,98 Sekunden eine uneinholbare Zeit vorlegten.

Zweiter wurde der Belgier Koen Vereecke im Sattel der BWP-Stute l’Esmeralda van’t Meulenhof (v. Nabab de Reve) mit 38,15 Sekunden. Rang drei holten Cian O’Connor und die KWPN-Stute Germaine W v. Eldorado vd Zeshoek nach Irland (39,58).

Dabei war das heute schon die zweite Top drei-Platzierung für Hinners und Vittorio an diesem Wochenende. Gestern Abend ging es über 1,50 Meter mit Stechen im Rahmen der Großen Tour. Hier waren die beiden ebenfalls zweimal null und lieferten die zweitschnellste Zeit. Besser waren nur die US-Reiterin Giavanna Rinaldi und ihr Holsteiner Clarimo-Sohn Parrandero, die den Sieg davontrugen. Koen Vereecke war hier Dritter auf Lector vd Bisschop.

Für die anderen deutschen Reiter, Jana Wargers, Richard Vogel und Markus Renzel, war es bislang noch nicht so gut gelaufen. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Was der bringt, kann man hier einsehen.