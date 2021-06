St. Tropez: Jessica Springsteen gewinnt Großen Preis

Die US-Amerikanerin Jessica Springsteen ist derzeit in Bestform unterwegs. Ihrer Erfolgsliste der letzten Monate fügte sie heute noch einen weiteren Großen Preis hinzu, den des CSI4* in St. Tropez.

In Wellington im Frühjahr hatte Jessica Springsteen mehrere super Platzierungen eingeheimst und zudem mit einem wesentlichen Beitrag zum Nationenpreis-Sieg der US-Reiter bewiesen, dass sie starke Nerven hat, wenn es drauf ankommt. Dass sie die nicht nur zuhause unter Kontrolle hat, sondern auch in Europa gegen die versammelte Weltelite, demonstrierte sie in Rom, wo sie Dritte im Großen Preis wurde. Beide Erfolge verbuchte sie mit Don Juan van de Donkhoeve, mit dem sie auch auf der US-Olympia-Short List steht. Heute hatte der allerdings frei.

Für den Großen Preis beim CSI4* in St. Tropez hatte Jessica Springsteen ihre 13-jährige Oldenburger Stute Tinkerbell v. Incolor gesattelt, die sie nicht enttäuschte. Mit 36,16 Sekunden war sie die Schnellste im siebenköpfigen Stechen und zudem fehlerfrei. Ein klarer Sieg und 25.000 Euro für Springsteen.

Die Plätze zwei und drei blieben in Frankreich. Olivier Perreau und die französische Stute Venizia d’Aiguilly v. Diamant de Semilly lieferten mit 36,40 Sekunden die zweitschnellste Runde. Megane Moissonnier und der Holsteiner Hengst Cordial v. Casall reihten sich an dritter Stelle ein (0/39,01).

Vierter wurde Max Kühner für Österreich im Sattel seines französischen Zandor-Sohnes Coriolis des Isles (0/39,10).

Einziger Deutscher in St. Tropez war dieses Wochenende Christian Ahlmann, der für den Großen Preis sein EM-Pferd Clintrexo Z gesattelt hatte. Der Schimmelhengst hatte über ein Jahr Pause. Dies war der erste Große Preis für ihn und anscheinend hat er noch nicht wieder zu alter Form gefunden. Im ersten Umlauf wurden es 14 Fehler für die beiden.

