Streaming-Angebot: zehnmal Marcus Ehning ganz privat

Marcus Ehning wird Filmstar! Auf dem TV-Kanal der Global Champions Tour gibt es nun eine zehnteilige Serie über den Springreiter, in dem er laut Pressemitteilung private Einblicke in großem Umfang Preis gibt. Die erste Folge gibt es ab heute kostenfrei.

Marcus Ehning goes Hollywoood, also beinahe. Die Global Champions Tour hat mittlerweile auch einen eigenen Fernsehsender (GCTV). Der Pferdebezahlsender hat Ehning seine erste große Serienproduktion gewidmet. Geboten wird „the complete Marcus Ehning“. Sprich private und ausführliche Einblicke rund um den Mannschafts-Olympiasieger von 2000, der auf Europameisterschaften sieben Medaillen gewonnen hat.

„Pursuit of Greatness: Marcus Ehning“ mit 10 Episoden

In zehn Episoden wird der 47 Jahre alte Springreiter vorgestellt, in Englisch. Wer da stutzt – es gibt Untertitel, nicht nur in Deutsch, sondern auch in Französisch und Italienisch. Marcus Ehning ist keiner, der sein Leben 24/7 auf Instagram oder anderen Social Media-Kanälen offenlegt. Umso spannender das Projekt, für das der mehrfache Weltcupsieger sich viel Zeit genommen hat. „Wir haben uns alle große Mühe gegeben und ich bin wirklich gespannt darauf, wie die Serie bei den Zuschauern ankommt,“ so Ehning. Und er macht auch gleich Appetit auf mehr: „Ich habe noch nie so detailliert meine Gedankengänge hinter meinen Techniken und meinem Management offenbart und freue mich darauf, sie zum ersten Mal mit den Springreiter-Fans zu teilen. Die Dreharbeiten zur Premiere von ‘Pursuit of Greatness mit Global Champions’ boten eine einmalige Gelegenheit, tief in die Materie einzutauchen und einen Einblick zu geben, wie ich die verschiedenen Bereiche meiner Arbeit angehe und ausführe“.

Marcus Ehning: Das sagen Weggefährten, Tierarzt, Schmied und Co

Die einzelnen Sendungen sind nach Themen geordnet: Das beginnt mit Ehnings Tagesablauf und seinen Erläuterungen, warum Comme Il Faut, Pret A Tout, Cornado, Funky Fred und Stargold zu den wichtigsten Pferden seiner Karriere zählen. Die Episode ‘My Ride’ lässt Ehnings Hufschmied David Bostock zu Wort kommen: „Marcus ist als Reiter ein Genie. Er könnte sich auf ein 3*-Pferd setzen und einen 5*-Grand Prix gewinnen“. Auch andere Springreiter, der verstorbene Tierarzt Björn Nolting und andere wichtige Menschen in Ehnings langer Karriere sprechen über den Mann aus Borken.

Die erste Episode ist seit heute, 10. Dezember, online. Überschrift: „Meine Pferde“.

Hier die Episoden in der Übersicht

Episode 1 10. Dezember 2021 Meine Pferde – JETZT KOSTENLOS ERHÄLTLICH

Episode 2 17. Dezember 2021 Mein Team

Episode 3 24. Dezember 2021 Meine Ausrüstung

Episode 4 31. Dezember 2021 Meine Fitness

Episode 5 7. Januar 2022 Mein Training

Episode 6 14. Januar 2022 Meine Strategie

Episode 7 21. Januar 2022 Mein Ausgleich

Episode 8 28. Januar 2022 Meine mentale Stärke

Episode 9 4. Februar 2022 Meine frühen Jahre

Episode 10 11. Februar 2022 Meine Siege

Episode 1 der Serie „Pursuit of Greatness“ läuft jetzt kostenlos auf GCTV . Wer mehr sehen möchte, braucht einen „GCTV Pro Pass“ für 179,99 Euro oder den neuen „Series Pass“ für 19,99 Euro.

Wer eine Sneak Preview möchte: Hier kann man schon einmal erste Eindrücke bekommen.