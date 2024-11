Stuttgart German Masters: Guerdat hakt Punkt auf Doing-Liste ab

Sechs Paare im Stechen und ein Steve Guerdat in Bestform im German Masters in Stuttgart. Mit der knappsten aller möglichen Entscheidungen siegte der Olympiazweite vor der Italienerin Giulia Martinengo Marquet.

Der amtierende Europameister Steve Guerdat war mit seiner Olympiazweiten Dynamix de Belhem bei den German Masters in Stuttgart das Maß aller Dinge. Wieder einmal. Und er konnte einen Haken auf seiner Bucket List setzen. Sechs Kombinationen hatten es in das Stechen um das German Masters, das höchst dotierte Springen am Freitag in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle, geschafft. „Es war ehrlich gesagt Wahnsinn, ich hatte nicht geplant, mein bestes Pferd zu reiten, aber dieses Springen fehlte mir noch auf meiner Doing-Liste“, so der Schweizer Olympiazweite.

Guerdat hat endlich auch den Sieg im German Masters „abgehakt“

38,95 Sekunden benötigte der Schweizer über die neun Hindernisse im Stechen. Und damit exakt eine Hundertstelsekunde weniger als die Italienerin Giulia Martinengo Marquet mit Calle Deluxe. Diese eine „Barthaarlänge“, die der Holsteiner Cesano-Sohn langsamer war, kostete die 45-Jährige 13.715 Euro. Der Sieger verließ die Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit 34.815 Euro, Martinengo Marquet konnte sich über 21.100 Euro freuen. Bis zum letzten Reiter hatte sie noch in Führung gelegen. Doch dann kam Steve Guerdat ins Stechen des German Masters…

Platz drei ging an Peder Fredricson und Catch me not. Der 18-jährige vierbeinige Veteran und der Schwede brauchten für ihre fehlerfreie Runde eine Sekunde mehr als der Sieger. Auch auf den weiteren Rängen fanden sich Big Names: Platz vier ging an den Brasilianer Yuri Mansur und Vitiki (0/40,7). Der Österreicher Max Kühner und Julius Caesar wurde Fünfter (0/41,67). Sein zehnjähriger Couleur-Rubin-Sohn war eines der jüngsten Pferde in diesem Hallenklassiker.

Martin Fuchs, einer der besten Freunde des Sieger Steve Guerdat, hatte Commissar Pezi im German Masters gesattelt. Schnell war die Kombination, aber zwölf Fehler bedeuteten Platz sechs.

Drei Deutsche in German Masters

Aus Deutschland hatten es drei Kombinationen in das German Masters geschafft. Die beste war Teike Carstensen mit ihrem Toppferd Greece. Als schnellster Vierfehlerritt aus dem Umlauf wurde das Paar aus Nordfriesland Siebte. Jörne Sprehe und Toys landeten auf Rang zehn, Michael Viehweg und Contario wurden Zwölfte.

Ergebnisse Stuttgart German Masters 2024